Kavınvalidesini yaralayan sanığa 8 yıl hapis cezası

İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ümüt Akıncı katılmadı. Şikayetçi Yurdagül Ertan'ın ise avukatı Çağrı Kılın duruşmada hazır bulundu. Avukat Çağrı Kılın, eylemin kasten öldürmeye teşebbüs olduğunu belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.



ÜÇ SUÇTAN CEZA VERİLDİ

Mahkeme, sanığı "Kasten yaralama" suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığa "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan da 2 yıl hapis ve bin 200 lira adli para cezası veren mahkeme, "Tehdit" suçundan ise 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkında haksız tahrik indirimi uygulamayan mahkeme, yargılama sırasındaki tutum ve davranışlarını ve pişmanlık göstermemesini dikkate alarak ileride yeniden suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşmadığı gerekçesiyle hükmün açıklanmasını geri bırakmadı ve erteleme yapmadı.



KAYINVALİDE: "YÜZÜM ESKİ HALİNE DÖNMEDİ" DEMİŞTİ

İddianameye göre sanık Ümüt Akıncı, eşyalarını almak üzere 1 Ağustos 2019'da Fatih'teki evine giden ve evde karşılaştığı kayınvalidesi Yurdagül Ertan'ın başına silahın kabzasıyla vurup, "Seni öldürürüm, sülaleni doğrayacağım, ne çocuğun kalacak ne kimsen. Karım buraya gelecek o buraya gelsin onu da öldüreceğim, seni de" diyerek sağ ve sol baldırına iki kez ateş ettikten sonra kaçmıştı. Müştekinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Ümüt Akıncı tutuklanmıştı. Sanık Akıncı, yargılama sırasında tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliye edilmişti. Müşteki Yurdagül Ertan önceki celselerdeki ifadesinde, sanığın kendisini darp ettiğini belirterek "Olay nedeni ile yüzümde kırıklar vardı. Yüzüm eski haline halen dönmedi. Bacaklarımı artık eskisi gibi kullanamıyorum" demişti. Sanık Ümüt Akıncı ise Yurdagül Ertan'ın kendisine küfrettiğini belirterek suç kastıyla hareket etmediğini iddia etmişti.