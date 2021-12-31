KATILIMCI, ŞEFFAF, HİZMET DOLU 1000 GÜN

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in, göreve geldiğinden bu yana imza attığı projeler ve hizmetler tanıtıldı

“Eşit hizmet, temiz siyaset” sloganıyla yola çıkan ve halkın güvenini kazanarak Şişli Belediye Başkanı olan Muammer Keskin, 1000 günlük hizmet sürecinde imza attıkları projeleri tanıttı.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Şişli Belediye Başkanı seçilen Muammer Keskin, göreve geldiğinden bu yana geçen 1000 günlük hizmet yolculuğunda hayata geçirilen projeleri kamuoyuyla paylaştı.

27 Aralık’ta Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in ev sahipliğinde Şişli Cemil Candaş Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul milletvekilleri, CHP Parti Meclisi Üyeleri, İstanbul ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, Şişli Katılımcı Bütçe Mahalle Komitesi Üyeleri ve Şişlililer katıldı.

“İlk günkü aşkla görevimin başındayım”

Hizmet dolu 1000 günlük yolculuğun heyecanını ve hikâyesini paylaşmak için sahneye gelen Şişli Belediye Başkanı Sayın Muammer Keskin, “30 yıldan fazladır siyasetin içindeyim, yani 10 bin günden fazla. Bizlere miras kalan toplumcu belediyecilik bayrağını Şişli’de dalgalandırmak için buradayım. Tam 1000 gündür ilk günkü aşkla görevimin başındayım” sözleriyle konuşmasına başladı.

Şişli’ye bina, beton, kule, değil, ‘Eşit hizmet, temiz siyaset’ vadederek, ‘başka bir yerel yönetim mümkün’ diyerek göreve başladıklarına da işaret eden Keskin, sözlerine şu şekilde devam etti: “Yalnız bir semtin değil, bütün Şişli’nin ışıklarını yakmak için kolları sıvadık. Belediye ve yönetime bakışımızda; ‘birlikte yönetim’ ana ilkemiz dedik. Mikro çözümler ve bireysel işler yerine, ‘sistem çözümleri ve ortak akıl’ dedik. 1000 günde önemli başarılara, yeniliklere ve değişime imza attık. Bunu bir ekip olarak başardık.”

Onlarca projeyi Şişli’ye kazandırdık

Konuşmasında hayata geçirilen projelere de değinen Muammer Keskin, Türkiye’de ilk kez “Katılımcı Bütçe-Benim Bütçem”in Şişli’de başarılmış olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. “ Şişli Belediyesi’nin 2022 yatırım ve faaliyet bütçesinin yüzde 52’sinin, yani 113 milyon liranın nereye harcanacağına doğrudan mahallelerde karar verildi. Bu kararlardan bazıları 2022’yi beklemeden hemen hayata geçirildi. Sadece katılımcı bütçe değil, hemen her alanda toplumcu belediyeciliği lafta bırakmadık, ‘Ulaşılabilir Başkan, Ulaşılabilir Belediye’ mottosuyla, Komşu Masa hizmetini devreye aldık. Doğaya ve çevreye sahip çıkan Komşu Kart’ı hayata geçirdik. Komşularımızın birçok ihtiyacı için düzenlenmiş kamusal alan olan Mahalle Evleri işlerlik kazandı. Yılın tamamına, Şişli’nin her yerine yayılmış olan kültür – sanat etkinliklerimiz, sağlık hizmetlerimiz, bütün Türkiye’ye örnek olacak veterinerlik hizmetlerimizle öne çıktık. Engelli Koordinasyon Merkezi, İklim Eylem Planı, Kadın Danışma Merkezimiz gibi sayamadığımız daha onlarca projemizi Şişli’ye kazandırdık.

“Kara Kışı birlikte aşacağız”

Keskin, pandemi koşullarında ve derinleşen, ekonomik krizde daha da önemli hale gelen sosyal politikalar hakkında şu bilgileri verdi: “Evde yemek yapmaya, en temel ihtiyaçlarını bile karşılamaya koşulları, durumu el vermeyen komşularımız var. Ağır ekonomik koşullar nedeniyle, hiçbir suçu olmadığı halde, nefes alamaz hale gelen daha çok yurttaşımız var. Şişli Belediyesi böyle günler için var. Göreve geldiğimizden beri 1000 gündür, mutfağımızdaki tencerenin ateşi hiç sönmedi, Gıda Bankası’ndan Aş Ortağım’a, Mahalle Mutfağı’ndan Sosyal Mutfak’a birçok hizmetimizle komşularımızın zor günlerine birlikte göğüs geriyoruz. İlk 1000 gün olduğu gibi, bundan sonra da insan odaklı, hak temelli çalışacağız. Kimseye kapımızı kapamayacağız, kimseyi dışarıda bırakmayacağız,Herkesi göreceğiz, herkesi duyacağız, Hep birlikte omuz omuza, el ele, kol kola‘Kara Kışı’ da birlikte aşacağız. Yeni baharlara da birlikte çıkacağız.”Keskin’in konuşmasının ardından Şişli Belediyesi’nde görev alan proje sorumluları, ilk 1000 günde hayata geçen projeler hakkında detaylı sunumlar gerçekleştirdi.

Almina Besra BABAR