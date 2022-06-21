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Kartal’da Hürriyet Caddesi trafiğe açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Kartal Belediyesi’nin koordinasyonuyla başlatılan Neyzen Tevfik Meydanı, Hürriyet Caddesi ve çevresinin yenilenmesi çalışmalarında sona gelindi. Hürriyet Caddesi, yenilenen görünümüyle araç trafiğine açıldı.

21 Haziran 2022 Salı 10:33
Kartal’da Hürriyet Caddesi trafiğe açıldı

Geçtiğimiz aylarda İBB tarafından hayata geçirilen ve Kartal Belediyesi ile ortak çalışılarak yürütülen yenileme projesinde son aşamaya gelindi. Tarihi hamam önünden başlayıp Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi önüne kadar uzanan Hürriyet Caddesi, tamamlanan çalışmaların ardından yaya ve araç trafiğine açıldı.

ALTYAPIDAN SOKAK AYDINLATMASINA KADAR CADDE BAŞTAN AŞAĞI YENİLENDİ

Proje ile ilgili Kartal Belediyesi'nin yaptığı yazılı açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

“Yürütülen çalışmada öncelikle bölgenin yağmur suyu altyapısı tamamlandı. Caddenin aydınlatmaları çift kollu armatürler ve led ışıklarla baştan aşağı yenilendi. Dükkân önlerinden geçen bölümlerde İBB WİFİ hizmeti ve Telekom altyapısı için borular döşendi. Yaya yollarına granit taş kaplama yapılarak aralara dekor amaçlı bazalt bant konuldu. Belediyenin peyzaj ekipleri tarafından yeşillendirme çalışması yapılırken, yaya geçitleri ve trafik yönlendirme levhaları yenilendi. Çalışmaların son aşamasında ise yaklaşık 600 metre uzunluğunda ve 13 cm kalınlığında asfalt dökülerek Hürriyet Caddesi yeni ve modern görünümüne kavuştu.

“Kartal Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentin çehresini değiştirecek Kartal Neyzen Tevfik Meydanı yenileme çalışmalarında ise son aşamada. Çalışmaların neredeyse tamamlandığı meydan ve meydanda etkinlikler için oluşturulan amfi tiyatro alanı, daha şimdiden göz dolduruyor. Peyzaj çalışmaları ile yeşil dokunun kuvvetlendirildiği meydanda oturma grupları da ekiplerin çalışmalarıyla yepyeni bir görünüm kazandı. Alanda bulunan otobüs durağı ise büyütülerek yeni halini aldı. 

“Kartal’ın merkezinin çehresini değiştirecek çalışmalarda engelli vatandaşlar da unutulmadı. Neyzen Tevfik Meydanı ile Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi arasında bulunan tren yolu alt geçidi boyunca engelli rampası, korkuluk ve görme engelliler için tutamak yapıldı. Projenin son halini gören esnaf ve vatandaşlar projenin söz verilen tarihlerde bitecek olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kartallıların beğenisini kazanan yenileme çalışması, ilçenin bir cazibe merkezi haline gelmesinde büyük önem taşıyor.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Istanbul Büyükşehir BelediyesiİBBKartalKartal BelediyesiNeyzen Tevfik MeydanıHürriyet Caddesi
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