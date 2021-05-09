Kartal’da gönüllülere ‘Afet Anında Acil Müdahale’ eğitimi verildi

Kartal Belediyesi, Sivil Savunma Müdürlüğü ve Kanyonig Türkiye Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği iş birliği yaparak ilçenin her bir mahallesinden seçilen afet gönüllülerine ‘Afet Farkındalık ve Acil Müdahale’ eğitimleri vermeye başladı.

Toplam 20 mahalle için seçilen 400 kişilik gönüllü ekibin eğitimlerinin, 20’şer kişilik gruplar halinde periyodik olarak verileceği belirtildi.

“BEKLENEN DEPREME HAZIRLIK”

Sivil Savunma Müdürlüklerinin sürekli faaliyette olduğunu belirten Kartal Belediye Bakan Yardımcısı Cengiz Türkmen, “İstanbul’da beklenen olası bir deprem anı için şu anda 400 gönüllümüz var. Hep birlikte eğitim çalışmalarına devam ediyoruz. Eğitimde çökecek olan veya hasarlı binada insan nasıl insan çıkarılıp indirilir bunları öğretiyoruz. Zaten biz burada deprem dönüşümünü boş arsalarda değil, mevcut, çürük binaların yıkılmasıyla da sağladık. Bu eğitimle insanlarımız bilinçlendirilecek hem de 400 mahalledeki yaşlı, engelli gibi çıkamayacak durumdaki insanların nasıl kurtarılabileceğini öğretmiş olacağız” diye konuştu.

“BİRKAÇ SANİYE İÇİNDE KURTULACAKLAR”

Kartal Belediyesi’nin de destekleriyle mahalledeki gönüllülere eğitim vermek için Sivil Savunma’da ilk buluşmayı gerçekleştirdiklerini söyleyen Kanyon ve Dağ Sporları Arama ve Kurtarma Derneği Başkanı Haydar Daşdan ise şunları söyledi:

“Bu yıl bildiğiniz gibi deprem yılı olarak öngörüldüğünden beklenen deprem için hazırlıklar yapılıyor. Kartal Belediyesi’nin de destekleriyle mahalledeki gönüllülere eğitim vermek için buradayız. Bundan sonra tüm mahallelere hizmet vermeye devam edip eğitimlerimize hız vereceğiz. Eğitimin asıl amacı kişilerin öncelikle kendilerini kurtarmasıdır. Mesela bir binanın deprem anında alt katının çöktüğünü düşünürsek dördüncü beşinci kattaki insanların itfaiyeyi ya da yardım ekiplerini beklemesi çok uzun zaman alacağı için eğitim sayesinde, birkaç saniye içinde herkes kendini kurtarabilecek."

“ÇEVREYE BİR NEBZE FAYDAM OLSUN İSTEDİM”

Atalar Mahallesi’nde oturan eğitime gönüllü Mehmet Zeytunç da "Ben de bu eğitime deprem anında herhangi bir can kaybı ya da mal kaybının daha aza indirilmesini sağlamak için katıldım. Amacımız bu eğitimi alıp komşularımızı, çevremizdeki insanları afetlerde heyecan yapmadan en iyi şekilde, en az zararla kurtarmaktır. Etrafımdaki insanlara bir nebze faydamın olmasını istedim. Bu eğitimin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Benim bilinçlenmem, etrafımdakilerin de bilinçlenmesi demektir. Ben bunu buradan en iyi şekilde alıp mahallemdeki, apartmanımdaki insanlara en iyi şekilde aktardığım sürece bu eğitim çok daha faydalı hale gelecektir” ifadelerini kullandı.