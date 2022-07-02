Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.443,77
ALTIN
976,05
DOLAR
16,78
STERLİN
20,29
EURO
17,50
JSGA Güvenlik Bilimleri Fakültesine 200 erkek öğrenci temin edilecek
JSGA Güvenlik Bilimleri Fakültesine...
BUÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
BUÜ Sağlık Uygulama ve...
Merkezi Finans ve İhale Birimi Uzman Alacak
Merkezi Finans ve İhale...
Bursa Uludağ Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Bursa Uludağ Üniversitesi 4/B...
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kartal’da ağaca çarpan otomobil takla attı: 1’i ağır 2 yaralı

KARTAL’da orta refüjdeki ağaçlara çarparak takla atan otomobilin karıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.  

02 Temmuz 2022 Cumartesi 09:57
Kartal’da ağaca çarpan otomobil takla attı: 1’i ağır 2 yaralı

Kaza, saat 03.00 sıralarında Kartal Sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüsniye Tuna Göçer idaresindeki 45 Y 8777 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüjdeki ağaçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, karşı şeride uçtu. Otomobilin sürücüsü Hüsniye Tuna Göçer ve askeri personel olduğu öğrenilen Umut D. araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan yaralılar, çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından yardıma koşan çevre sakini, "Hanımefendi biraz panik halindeydi. Ben yardımcı olmak için durdum. Hanımefendiyi biraz sakinleştirmeye çalıştım. Beyefendi biraz daha baygın haldeydi. Gözünde şişlik vardı. Yardımcı oldum. Elimden geldiğince sakinleştirmeye çalıştım. İki yaralı vardı. Hanımefendinin durumu biraz daha iyiydi. Beyefendi ise baygın durumdaydı" ifadelerini kullandı. Yaralı Umut D.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KartalKartal Sahil YoluKazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otogarda kurban bayramı hareketliliği; ek seferler konuldu
Otogarda kurban bayramı hareketliliği; ek seferler konuldu
Haliç'te metrobüste yangın
Haliç'te metrobüste yangın
Tuzla'da korkutan gemi yangını
Tuzla'da korkutan gemi yangını
Şile açıklarındaki teknede 59 kaçak göçmen yakalandı
Şile açıklarındaki teknede 59 kaçak göçmen yakalandı
Mehterandan Topkapı Sarayı'nın bahçesinde konser
Mehterandan Topkapı Sarayı'nın bahçesinde konser
Avcılar sahilinde ceset bulundu
Avcılar sahilinde ceset bulundu
İstanbul Boğazı’ndaki atıkları toplayan Çöpkaparların sayısı 27’ye ulaştı 
İstanbul Boğazı’ndaki atıkları toplayan Çöpkaparların sayısı 27’ye ulaştı 
Cüneyt Arkın'ı kaybettik
Cüneyt Arkın'ı kaybettik
İstanbul'da jandarmadan kaçak sigara operasyonu
İstanbul'da jandarmadan kaçak sigara operasyonu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول