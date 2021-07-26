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Kartal Sahili'nde 8 tekne yandı

26 Temmuz 2021 Pazartesi 15:26
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Kartal Sahili'nde 8 tekne yandı

İSTANBUL - Kartal Dragos balıkçı barınağında bağlı 8 tekne alev alev yandı. 8 tekne yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kartal, Dragos'taki balıkçı barınağında bağlı bulunan bir teknede öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişiğindeki diğer teknelere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin de denizden müdahale ettiği teknelerdeki yangın, bir saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Yangında 8 tekne yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


 

"BİR ANDA HEPSİ YANMAYA BAŞLAMIŞ "

Teknesi yanan Özgür Palut, "Haberimiz yoktu. Telefon geldi. Geldiğimde teknenin yandığını öğrendim. Tekneler birbirine yakın duruyordu zaten birbirine sıçradı. Polyester olduğu için rüzgar da var. Bir anda hepsi yanmaya başlamış. Maddi hasar yüksek. 250 bin civarında benim tekne." dedi. Bir başka tekne sahibi, "Yarım saat içinde olmuş. Çok çabuk yayılmış fiber olduğu için. Bir teknede çıkmış, diğerlerine sıçramış. Benim tekneyi uzaklaştırmışlar. Can kaybı yok Allah'a şükür " diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kartal SahiliTekneYangın
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