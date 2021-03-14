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Kartal'da ortalığı savaş alanına çeviren kaza

Kartal'da sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği saatlerde tek kolu alçıda olmasına rağmen minibüs ile dışarı çıkan bir kişi iddiaya göre hız yapınca önce park halindeki bir otomobile vurdu. Ardından orta refüje çıkan minibüs takla atarak park halindeki başka bir otomobilin üzerine düştü. Ortalığı savaş alanına çeviren sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

14 Mart 2021 Pazar 10:36
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Kartal'da ortalığı savaş alanına çeviren kaza

VATANDAŞLAR BİR KOLU ALÇIDA OLAN SÜRÜCÜYE TEPKİ GÖSTERDİ

Kaza saat 23.00 sıralarında Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Emin Ö.'nün kullandığı 34 BF 5740 plakalı minibüs seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile önce yol kenarında park halindeki bir otomobile vurdu, ardından orta refüje çıkarak takla attı. Takla atarak park halindeki başka bir otomobilin üzerine düştü. Büyük bir gürültü ile dışarı çıkan vatandaşlar yan yatmış minibüsü görerek sürücünün yardımına kotu. Sürücü Mehmet Emin Ö. vatandaşların yardımıyla minibüsten çıktı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücünün sağ kolunun alçıda olduğu görüldü. Vatandaşlar bir kolu alçıda olduğu halde minibüs kullanan sürücüye tepki gösterdi.


SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINI İHLALDEN İDARİ İŞLEM YAPILDI

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği saatlerde dışarıda olduğu için idari para cezası kesilen sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Sesi duyarak dışarı çıkan vatandaşlardan Kemal Ertem kaza ile ilgili olarak; “Hemen üst katta oturuyorum ben, araç da halamın arabası. Yoğun bir ses geldi, bir kaza olduğunu anladık. Sokağa çıkma yasağı saatleri olduğu için, hızlıca koştum geldim. İçime de doğdu zaten acaba bizim arabaya mı vurdu dedim. Şuradan hızla gelen şahıs önce duran arabamıza vuruyor. Oradan kaldırıma çıkıyor, direksiyonu kırıyor demek ki, taklalar atarak diğer duran arabaya vuruyor. O şekilde durabiliyor. Sürücü 55-60 yaşlarında alkollü kendisi ve bir kolu, sağ kolu da alçıda. Tek kolla araba kullanıyor. Tabii sağlam çıktığına sevindik" şeklinde konuştu.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KartalTrafik Kazası
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