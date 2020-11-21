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Kartal'da karı koca kavgasına aileler karışınca silahlar patladı: 2 yaralı

KARTAL'da karı koca arasında çıkan tartışmaya aileler karışınca kavga kısa sürede büyüdü. Silah ve bıçakların çekildiği kavgada 2 kişi yaralandı.

21 Kasım 2020 Cumartesi 09:21
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Kartal'da karı koca kavgasına aileler karışınca silahlar patladı: 2 yaralı

Olay, gece saat 23.30 sıralarında Yunus Mahallesi Altay sokaktaki bir evde yaşandı. İddiaya göre, aynı zamanda kuzen olan karı koca arasında başlayan tartışmaya her iki tarafın aileleri katıldı. Kısa sürede büyüyen kavgada silahlar ve bıçaklar çekildi. Kavga sırasında Mehmet E., tabanca ile Selahattin E. ve A.Hamit E.'yi yaraladı. Daha sonra oğlu Mehmet Emin E. ile kardeşinin Yunus Mahallesi Şirince sokaktaki evinin önüne geldi. Burada toplanan kadınlara doğru rastgele ateş eden Mehmet E. ile oğlu Mehmet Emin E., geldikleri araç ile olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

TABANCA VE BIÇAK BULUNDU

Öte yandan, polis ekipleri de olay yerlerinde güvenlik önlemi aldı. Silahlı kavganın meydana geldiği iki adreste inceleme yapan polis ekipleri, parçalara ayrılmış halde bahçeye atıldığı görülen bir tabanca ve bir bıçak buldu. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, kaçan kişileri yakalamak için çalışmak başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KartalAileKavgaSilahYARALAMA
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