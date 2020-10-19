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KARTAL'DA FECİ KAZA!

KARTAL'da bariyerlerini ok gibi girdiği otomobildeki iki kişinin ayakları koptu. Kaza saat 03.00 sıralarında D-100 Karayolu Kartal Cevizli mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Ahmet Kaan Aksu yönetimindeki 41 BU 129 plakalı otomobil, yerlerin de ıslak olması sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. 

19 Ekim 2020 Pazartesi 09:41
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KARTAL'DA FECİ KAZA!

Çarpmanın etkisiyle bariyer, otomobilin sol tarafından ok gibi girerek şoför ve yolcu koltuğunda oturan Emirhan Karaca'nın ayaklarını kopardı. Kaza sonucu iki kişi otomobil içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren çalışmalarının ardından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralıların hayati tehlikesi devam ederken polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KartalOtomobilBariyerKazaTrafik Kazası
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