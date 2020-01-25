Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
122142
ALTIN
300.092
DOLAR
5.9403
STERLİN
7.7691
EURO
6.5530
'Coronavirüs' yarasa kaynaklıysa mağara ekosistemi bozulmuştur
'Coronavirüs' yarasa kaynaklıysa mağara ekosistemi...
Abdullah Avcı: Bu ayrılığın, hak ettikleri başarıyı getirmesini temenni ederim
Abdullah Avcı: Bu ayrılığın, hak...
Beşiktaş'tan Adem Ljajic açıklaması
Beşiktaş'tan Adem Ljajic açıklaması
Elazığ'a bir destek de Nişantaşı Üniversitesi'nden
Elazığ'a bir destek de Nişantaşı...
“Patatesi sabah yemek daha iyi”
“Patatesi sabah yemek daha iyi”
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kartal'da 6 tekne alev alev yandı

KARTAL sahilinde 6 tekne alev alev yandı. Teknede bulunan bir kişi yaralanırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Kartal'da 6 tekne alev alev yandı

KARTAL sahilinde 6 tekne alev alev yandı. Teknede bulunan bir kişi yaralanırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

25 Ocak 2020 Cumartesi 10:25
13 Okunma
Kartal'da 6 tekne alev alev yandı

Kartal, Dragos sahilinde sabah saatlerinde demirli bulunan bir teknede henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Tekneden çıkan alevler kısa sürede, 5 tekneye de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Maltepe, Kartal ve Pendik'ten itfaiye ekipleri ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Teknede bulunan bir kişi yangına müdahale etmeye çalışırken hafif şekilde yaralandı. Yaralı sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Teknelerdeki yangın devam ederken, İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Teknelerdeki yangın havadan da görüntülendi.

DHA

Son Güncelleme: 25.01.2020 02:27
Anahtar Kelimeler:
YangınTekneSahilKartal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş'ta Elazığ seferberliği
Beşiktaş'ta Elazığ seferberliği
Beylerbeyi Polisevi'nde yangın
Beylerbeyi Polisevi'nde yangın
İstanbul'daki kadın taksi şoförleri bir araya geldi
İstanbul'daki kadın taksi şoförleri bir araya geldi
“Yaşlı nüfusun rahat edebileceği şehirler tasarlanmalı”
“Yaşlı nüfusun rahat edebileceği şehirler tasarlanmalı”
Maltepe Üniversitesi kapalı spor salonu çatısında yangın
Maltepe Üniversitesi kapalı spor salonu çatısında yangın
Çin'den yolcu taşıyan hava yolu şirketlerine virüs uyarısı
Çin'den yolcu taşıyan hava yolu şirketlerine virüs uyarısı
İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı
İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı
İstanbul bu hafta yağmur var
İstanbul bu hafta yağmur var
Boğaz'ın incisi yalılara gemi tehlikesine karşı özel koruma
Boğaz'ın incisi yalılara gemi tehlikesine karşı özel koruma

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans