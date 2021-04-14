Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1403
ALTIN
452.263
DOLAR
8.0625
STERLİN
11.0856
EURO
9.6416
Siirt Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi Alacak
Siirt Üniversitesi 18 Öğretim...
34 adet taşınmaz kiraya verilecek
34 adet taşınmaz kiraya...
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 33 öğretim üyesi alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 33...
Sözleşmeli Hemşire, Ebe ve Sağlık Teknikeri alınacak
Sözleşmeli Hemşire, Ebe ve...
Kayısı Kent ve Ticaret Merkezi projesi inşaatı yaptırılacak
Kayısı Kent ve Ticaret...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kartal Belediyesi’nden fırın ve marketlere ramazan denetimi

Kartal Belediyesi Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla yürüttüğü çalışmaların yoğunluğunu ramazan ayının da gelmesiyle birlikte artırdı.

14 Nisan 2021 Çarşamba 10:03
9 Okunma
Kartal Belediyesi’nden fırın ve marketlere ramazan denetimi

Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı bir ramazan geçirmeleri için fırın, imalathane ve marketlerde yürüttüğü denetimlerde, sağlık kurallarına uygun hizmet verilip verilmediğini büyük bir titizlikle kontrol ediyor.

İlçedeki 70’i aşkın fırının, imalathane ve marketlerin çalışma ve hijyen koşullarını, Covid-19 salgınını önleme konusunda alınan kararlara uyup uymadıklarını denetleyen ekipler, maskesiz ve eldivensiz çalışılmaması konusunda da işyeri sahiplerini uyardı.

Aynı anda içerde bulunabilecek kişi sayısının da düşük tutulmasını isteyen ekipler, özellikle akşam saatlerinde sosyal mesafeyi hiçe sayan pide kuyruklarına izin verilmeyeceğini, aksi durumda ceza kesileceğini bildirerek dışarıda en az 2 metre arayla insanların bulunabileceğini iletti.

Temasın en aza indirilerek ekmeklerin satışının ambalaj içinde yapılmasını isteyen ekipler, denetimlerde aynı zamanda; işyerlerinin ruhsatlarını, vergi levhalarını ve sağlık raporlarını incelendi; işyerlerinin temizliğini, çalışanların durumunu, ürünlerin gramajlarını ve fiyat tarifesini de mercek altına aldı. Halk sağlığını korumak için yapılan denetimler, ilçe genelinde devam edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KartalKartal BelediyesiKoronavirüsPandemiFırınMarketDenetimZabıta
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esenyurt'ta "mavi su" bu kez rögardan fışkırdı 
Esenyurt'ta "mavi su" bu kez rögardan fışkırdı 
Sultangazi'de boynundan bıçaklanan yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti
Sultangazi'de boynundan bıçaklanan yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
Bakan Karaismailoğlu; "2022 sonunda açmayı planlıyoruz"
Bakan Karaismailoğlu; "2022 sonunda açmayı planlıyoruz"
Üreticiden alınan patates ve soğanlar ücretsiz dağıtılmaya başlandı
Üreticiden alınan patates ve soğanlar ücretsiz dağıtılmaya başlandı
Vali Yerlikaya'dan İstanbul'daki aşılanma oranlarıyla ilgili açıklama
Vali Yerlikaya'dan İstanbul'daki aşılanma oranlarıyla ilgili açıklama
Takside unutulan içinde 200 bin lira olan çantayı sahibine verdi 
Takside unutulan içinde 200 bin lira olan çantayı sahibine verdi 
Kabataş'ta İstanbul'un tarihine ışık tutacak kalıntılar
Kabataş'ta İstanbul'un tarihine ışık tutacak kalıntılar
Şişli'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Şişli'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma