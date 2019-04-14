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Kargo uçağı kuş sürüsüne çarptı

Kuş sürüsüne çarpan uçak, Atatürk Havalimanı'na geri döndü

Kargo uçağı kuş sürüsüne çarptı

Kuş sürüsüne çarpan uçak, Atatürk Havalimanı'na geri döndü

14 Nisan 2019 Pazar 13:52
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Kargo uçağı kuş sürüsüne çarptı

İSTANBUL (DHA) 

Bingazi seferini yapan kargo uçağı kalkışından bir süre sonra kuş sürüsüne çarptı. Uçak yakıt boşaltmak için havada 1 saat 15 dakika tur attıktan sonra Atatürk Havalimanı'na geri döndü. 

Özel bir havayolu şirketine ait MB-369 sefer sayılı Airbus A300 tipi kargo uçağı Bingazi seferini yapmak üzere sabah 08.00'da Atatürk Havalimanı'ndan havalandı. Uçak, kalkışından kısa bir süre kuş sürüsüne çarptı. Bunun üzerine uçağın pilotu, Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek, geri dönüş için izin istedi. Kargo uçağı, yaklaşık 1 buçuk saat havada tur atarak yakıt boşalttıktan sonra saat 09.30'da Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Uçak, bakım için teknik hangara çekildi. Uçağın yapılan kontrollerin ardından saat 11.00'da Bingazi seferini yapmak üzere kalkış yapacağı öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UçakKuş Sürüsü
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