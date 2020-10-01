Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1149
ALTIN
472.233
DOLAR
7.7298
STERLİN
9.9499
EURO
9.0770
"Devir sevdiklerimize hediye alma değil seçimi onlara bırakma devri"
"Devir sevdiklerimize hediye alma değil...
Karantina ihlali yapanların yeni adresi Maltepe
Karantina ihlali yapanların yeni adresi...
Dünyada AIDS’ten tamamen iyileşen ilk hasta lösemiye yenik düştü
Dünyada AIDS’ten tamamen iyileşen ilk...
Dünya şampiyonu Ramil Guliyev: Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır
Dünya şampiyonu Ramil Guliyev: Karabağ...
Ucuz kıymalı pideye dikkat: Et yerine bakteri yemeyin
Ucuz kıymalı pideye dikkat: Et...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Karantina ihlali yapanların yeni adresi Maltepe

Karantina kurallarını ihlal ederek dışarıda dolaşan hasta ve hastalık şüphesi bulunan vatandaşlar, artık ambulansla Maltepe'de bulunan erkek öğrenci yurduna getiriliyor. 4 bin 100 yatak kapasiteli öğrenci yurdu havadan da görüntülendi.

01 Ekim 2020 Perşembe 12:40
2 Okunma
Karantina ihlali yapanların yeni adresi Maltepe

İSTANBUL - Evde izole olması gerekirken dışarıya çıkan vatandaşlar polis ekipleri tarafından yakalanarak ambulansla Sancaktepe'deki İyimaya Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştiriliyordu. Fakat kapasitesi yeterli gelmeyen kız öğrenci yurduna artık hasta kabul edilmeyecek. Karantina ihlali yapanlar artık Maltepe'de bulunan 4 bin 100 yatak kapasiteli Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'na getiriliyor. Ambulansa alınan vatandaşlar, yurt odalarına yerleştiriliyor. Öğrenci yurdunda ayrıca evsiz vatandaşlar, yurtdışında çalışıp ülkeye dönenler, kalacak yeri olmayan inşaat çalışanları bulunuyor. Karantinada olan vatandaşların sık sık odalarının camlarından baktıkları görülürken öğrenci yurdu havadan da görüntülendi.

DHA

Son Güncelleme: 01.10.2020 12:43
Anahtar Kelimeler:
MaltepeKarantina Kurallarını Ihlal Edenler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava dosyası Yargıtay'a gönderildi
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava dosyası Yargıtay'a gönderildi
Ev tozu araştırmasının sonuçları açıklandı
Ev tozu araştırmasının sonuçları açıklandı
İstanbul’da okul servisi çıkmazı...
İstanbul’da okul servisi çıkmazı...
Yerli girişim, gebelikteki riskleri erken tanı kiti ile tespit edecek
Yerli girişim, gebelikteki riskleri erken tanı kiti ile tespit edecek
Uzmanından temassız kart dolandırıcılığı uyarısı
Uzmanından temassız kart dolandırıcılığı uyarısı
İstanbul merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon: 65 gözaltı
İstanbul merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon: 65 gözaltı
D-100 Karayolunda feci kaza: 1'i ağır, 2 yaralı
D-100 Karayolunda feci kaza: 1'i ağır, 2 yaralı
Ümraniye'de korkutan yangın
Ümraniye'de korkutan yangın
Bağcılar'da araçtan ateş açıldı: 5 yaralı
Bağcılar'da araçtan ateş açıldı: 5 yaralı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans