Karadeniz'de korkutan renk değişimi

ARNAVUTKÖY Karaburun Sahili'nde, deniz suyunun rengi bölüm bölüm turuncu ve kızıla döndü. Çevredekiler denize boya döküldüğünü sanarak durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine sahile gelen ekipleri denizden numuneler aldı. Alınan numuneler Gebze'de bulunan TÜBİTAK MAM gemisine gönderildi. Denizdeki renk değişimin "alg patlaması" olduğu tahmin edilirken kesin neden incelemenin ardından netleşecek.

Karaburun Sahilinde, deniz suyunun rengi bölüm bölüm turuncu ve kızıla döndü. Çevredekiler denize boya döküldüğünü sanarak durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne bağlı çevre mühendisleri ve laboratuvar ekipleri geldi. Ekipler, denizden numuneler aldı. Alınan numuneler Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi gemisine gönderildi. Değişimin nedeni, tek hücreli organizmaların aşırı derecede üredikten sonra toplu halde su yüzüne çıkmalarıyla yaşanan alg patlaması olarak tahmin edilirken kesin neden incelemenin ardından netleşecek. Turuncu ve kızıla dönen deniz suyu havadan görüntülendi.

Çevre Denetim Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi gemisinde yapılacak analizler sonucunda renk değişiminin nedenini açıklayacaklarını belirterek, "Denizden aldığımız numunelerin müsilaj, alg patlaması veya polen kaynaklı bir renk değişimi olup olmadığına ilişkin TÜBİTAK tarafından gerekli analizlerin yapılmasını sağlayacağız. Geçtiğimiz yıl görmüş olduğumuz müsilaj etken bakterisine benzemiyor. Polen veya alg patlamasından kaynaklı olabilir. Yapmış olduğumuz analizlerde azot ve fosfor yükünün devam ettiğini gördük. Besin tozu olarak adlandırdığımız azot ve fosforun suda mevcudiyeti bakterilerin de artmasına biyolojik üretimin devam etmesine neden oluyor. Dolayısıyla müsilaj etken bakterisi mi ya da alg mi ancak analizler sonucu tespit edeceğiz." dedi

"ÇOK ÜZÜCÜ DURUM"

Denize yüzmeye gelen Mustafa Şahan ise "Çocukluğumdan beri buraya yüzmeye gelirim. Aslında İstanbul'un en temiz denizlerinden biri. Sonuçta Karadeniz. Kirlenmeyi ilk defa gördüm. Denize girmek için geldim. Neyden kaynaklandığını bilmiyorum ama çok üzücü bir durum" diye konuştu.

"İLK DEFA GÖRDÜK"

30 yıldır Karaburun'da yaşadığını belirten Duygu Çiğdem "30 yıldır burada yaşıyoruz, burada yüzüyoruz, ilk defa böyle bir şey gördük. Sabah deniz tertemizdi şu an kırmızı. İlerde arıtma var, arıtma tesisinden dolayı mı bilmiyorum" dedi.