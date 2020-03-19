Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Bakan Kasapoğlu, federasyon başkanları ile bir araya gelecek
Bakan Kasapoğlu, federasyon başkanları ile...
ÖSYM, 9 sınavı erteledi
ÖSYM, 9 sınavı erteledi
Psikiyatristler uyarıyor: Salgın kaygısını yenmek bizim elimizde
Psikiyatristler uyarıyor: Salgın kaygısını yenmek...
Ülke dışındaki milli sporcuların koronavirüs açıklaması
Ülke dışındaki milli sporcuların koronavirüs...
KKTC’de koronavirüs pandemisi kan bağışını düşürdü
KKTC’de koronavirüs pandemisi kan bağışını...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kapalıçarşı ikinci kez dezenfekte edildi

İstanbul'un tarihi mekanlarından Kapalıçarşı koronavirüs salgınına karşı ikinci kez dezenfekte edildi.

19 Mart 2020 Perşembe 13:40
0 Okunma
Kapalıçarşı ikinci kez dezenfekte edildi

İSTANBUL - Türkiye'de koronavirüs vakalarının tespit edilmesinden sonra önlemler artırıldı. Bu kapsamda İstanbul'da turistlerin uğrak noktalarından biri olan Tarihi Kapalıçarşı ikinci kez dezenfekte edildi. Özel kıyafetler giyen görevlilerin yaptığı çalışmada çarşının her köşesi ilaçlandı. İnsanların temas ettiği tarihi sütunlar, dükkanların camları ile birlikte zemin de dezenfekte edildi.


"KAPALIÇARŞI ÇOK GÜVENLİ"

Kapalıçarşı'ya Teknik Danışmanlık yapan Suat Çiftçi çalışmalar hakkında bilgi verdi. Çiftçi, "Şu an Kapalıçarşı'da hijyen ile alakalı bir çalışma yapıyoruz. Kapalıçarşı için hazırlattığımız özel bir solüsyon ile Kapalıçarşı'nın mevcut virüs ile alakalı bir dezenfekte çalışması yapıyoruz. Bu çalışmayı her hafta Çarşamba akşamları yapıyoruz. Sabahları ayrıyeten aynı solüsyonlar ile zemin temizliğini yapıyoruz. Şu an Kapalıçarşı ile ilgili gerçeği yansıtmayan söylentiler var. Burası çok güvenli. Burası ile ilgili bir sıkıntımız yok." dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KapalıçarşıIkinci Kez Dezenfekte EdildiİstanbulTarihi Mekanlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ümraniye kadını vurup intihar girişiminde bulundu
Ümraniye kadını vurup intihar girişiminde bulundu
İstanbul'da yollar boşaldı
İstanbul'da yollar boşaldı
Beylikdüzü'nde otelin dış cephesi yandı
Beylikdüzü'nde otelin dış cephesi yandı
Bayrampaşa sebze ve meyve hali dezenfekte edildi
Bayrampaşa sebze ve meyve hali dezenfekte edildi
İstanbul'da meydanlar boş kaldı
İstanbul'da meydanlar boş kaldı
Maltepe'de restoran alev alev yandı
Maltepe'de restoran alev alev yandı
Maltepe kuyumcu soygunu
Maltepe kuyumcu soygunu
İstanbullu işletmeciler yasağa uydu
İstanbullu işletmeciler yasağa uydu
Kapalıçarşı esnafı sağlık kontrolünden geçirildi
Kapalıçarşı esnafı sağlık kontrolünden geçirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı