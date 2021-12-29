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Kapalıçarşı esnafına hatırlatma dozu

29 Aralık 2021 Çarşamba 15:14
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Kapalıçarşı esnafına hatırlatma dozu

İSTANBUL - Kapalıçarşı esnafına hatırlatma dozu aşı uygulamasına başlandı. 

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, bugün Kapalıçarşı'nın Yönetim Kurulu Binasında aşı uygulama alanı oluşturuldu. Hastanelerde veya aile hekimliklerinde üçüncü ve dördünü doz aşı yaptırma hakkı olan çalışanların işlerinin aksamaması için aşılarını burada yaptırma olanağı sağlandı. Çarşı esnafı da aşı çalışmasına ilgi göstererek, kuyruk oluşturdu. 

Hatırlama dozu için yapılan uygulamada Biontech ve Sinovac aşısı seçenekleri sunuldu. Aşılamadan, hastanelerde veya aile hekimliklerinde aşı yaptırma hakkı olan çarşı esnafı, çalışanları ve çarşıya gelen ziyaretçiler yararlanabilecek. 


 

"İŞYERİMİZE YAKIN OLMASI AVANTAJ SAĞLADI"

Kapalıçarşı esnafı aşı çalışmasından memnun. Esnaf Ümit Deniz, "Üçüncü dozumu Biontech oldum. İşyerimize yakın olması avantaj sağladı bize, teşekkür ederiz herkese, çalışan arkadaşlara. Herkes aşısını olsun, başka türlü kurtulacağımız yok" dedi. 

Yasin Kızılkaya, "Esnafız çarşının içinde bizim için çok rahat oldu. Biontech aşısı için form doldurtuyorlar, Çin aşısı için form istemiyorlar" diye konuştu. 


 

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, "İl Sağlık Müdürlüğümüzün ve Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulumuzun iş birliği ile Kapalıçarşı'da aşılama çalışmasını başlattık. Biz bunu çarşımıza anonslarla, telefon mesajlarıyla duyurduk. Kapalıçarşı'daki esnafımız, çalışanlarımız, misafirlerimiz, yerli, yabancı ziyaretçilerim hepsi gelip aşı olabilirler. Bu imkanı veriyoruz ve ofis binamızda bu hizmeti veriyoruz. Şu anda uzun kuyruklar var, yüzlerce kişinin bu işe evet demesini, katılmasını bekliyoruz. Bu hatırlatma dozunu üçüncü, dördüncü sefer aşı olacaklar takip ediyor. İnşallah büyük bir başarıyla, bu 2-3 gün Kapalıçarşımız katılımıyla aşıya destek verecek. Şu anda İl Sağlık Müdürlüğü'nün bize verdiği bilgiye göre, sahadan çekilen ekipler şu anda Kapalıçarşı'da çalışıyorlar. Bunları kendileri programlıyorlar, şu an için 2 gün yani çarşamba ve perşembe günleri için yollayabildiler. Talep oldukça bu devam edecek." dedi.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kapalıçarşı EsnafıHatırlatma Dozu
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