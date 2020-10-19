'Kanuni' sondaj gemisi İstanbul'da

Karadeniz’deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere Çanakkale Boğazı’ndan geçtikten sonra Marmara Denizi’ne açılan gemi sabah saatlerinde Haydarpaşa Limanı açıklarına geldi.
DHA
Türkiye'nin 'Fatih' ve 'Yavuz'dan sonra üçüncü sondaj gemisi 'Kanuni', Marmara Denizi'ni geçerek Haydarpaşa Limanı açıklarına ulaştı.
Türkiye'nin 'Fatih' ve 'Yavuz'dan sonra üçüncü sondaj gemisi 'Kanuni', Marmara Denizi'ni geçerek Haydarpaşa Limanı açıklarına ulaştı.
Karadeniz’deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere Çanakkale Boğazı’ndan geçtikten sonra Marmara Denizi’ne açılan gemi sabah saatlerinde Haydarpaşa Limanı açıklarına geldi.
DHA