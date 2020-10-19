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'Kanuni' sondaj gemisi İstanbul'da

Türkiye'nin 'Fatih' ve 'Yavuz'dan sonra üçüncü sondaj gemisi 'Kanuni', Marmara Denizi'ni geçerek Haydarpaşa Limanı açıklarına ulaştı. 

19 Ekim 2020 Pazartesi 09:48
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'Kanuni' sondaj gemisi İstanbul'da

Karadeniz’deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere Çanakkale Boğazı’ndan geçtikten sonra Marmara Denizi’ne açılan gemi sabah saatlerinde Haydarpaşa Limanı açıklarına geldi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KanuniSondajGemi
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