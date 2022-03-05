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Kağıthane’de gençler İHA-1 drone pilotu eğitimi alıyor

Kağıthane Belediyesi gençlerin insansız araç teknolojisini yakından tanımaları için İHA-1 drone pilotu eğitimi başlattı. 32 saat verilen eğitimlerin sonunda düzenlenen etkinlikte kursiyerler ilk kez drone uçurdu.

05 Mart 2022 Cumartesi 10:01
Kağıthane’de gençler İHA-1 drone pilotu eğitimi alıyor

Yahya Kemal Spor Salonunda gerçekleşen etkinliğe; Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ile çok sayıda kursiyer katıldı.

200 GENCE İHA-1 DRONE EĞİTİMİ

Kâğıthane’de 15 - 25 yaş arasındaki 200 gence İHA-1 drone pilotu eğitimi kursu açıldı. Kağıthane Belediyesi'nin üstlendiği proje ile gençlere insansız hava araçları, havacılık kuralları, uçuş prensipleri, meteoroloji, hava trafiği, kumanda sistemi, cihaz bakımı ve onarımı konularında teorik ve pratik eğitimler veriliyor.

Toplam 32 ders saati süren eğitimlerin sonunda kursiyerler sınavdan başarıyla geçerlerse, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı İHA-1 drone pilotu sertifikası almaya hak kazanacak.

“HAVA ARAÇLARI HAYATIMIZIN HER ALANINDA VAR”

Programa katılan Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, “Son zamanlardaki gelişmeler bize gökyüzüne hakim olanın daha güvende olacağı bir dünyaya doğru gittiğimizi gösteriyor. Hava araçları hayatımızın her alanında var. Belediyemiz ilçemizdeki gençlerin drone eğitimi alması için bir proje başlattı. Gençlerimiz projeye büyük ilgi gösterdiler” dedi.

“GENÇLER PROJEYE YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ”

Her alanda gençlerin yanında yer aldıklarını açıklayan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ise “Gençler projeye yoğun ilgi gösterdi. Eğitime katılanlar önce teorik bilgiler aldı. Devamında ise pratik çalışmalara başladılar. Eğitimi başarıyla geçenler Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı İHA-1 drone pilotu sertifikası almaya hak kazanacaklar. Üniversite mezuniyetinden sonra bir adım öne çıkma fırsatları olacak. Sadece drone pilotu yetiştirmiyoruz, bu alanda gençlere bir fikir aşılıyoruz” diye konuştu. 

“KÜÇÜK YAŞLARDAN BERİ İLGİM VARDI”

18 yaşındaki Ahmet Toraman da “Drone'a küçük yaşlardan beri ilgim vardı. Eğitim dört gün sürdü. Kağıthane Belediyesine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 

24 yaşındaki Yüksek Harita Mühendisi Sümeyra Çelik ise “Gelişen teknolojiyle birlikte drone'lar her sektörde olduğu gibi benim mesleğimde de etkin rol alıyor. Bu eğitimi almak mesleğim açısından önemliydi. Önce pratik sonrada teorik eğitim aldık” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kağıthane BelediyesiİHA1DronePilotEğitim
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