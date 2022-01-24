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Kağıthane'de üniversite öğrencisi 3 kattan düşerek öldü 

KAĞITHANE'de ailesiyle yaşayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi M.S. 5 katlı binanın 3. katından henüz belirlenemeyen bir şekilde düşerek hayatını kaybetti. 

24 Ocak 2022 Pazartesi 08:52
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Kağıthane'de üniversite öğrencisi 3 kattan düşerek öldü 

Olay,  saat 21.00 sıralarında  Kâğıthane Hürriyet Mahallesi, Cami Altı Sokakta yaşandı.  Edinilen bilgiye göre 5 katlı binanın 3'üncü katında ailesiyle yaşayan 22 yaşındaki M. S., henüz bilinmeyen bir nedenle  3 kattan düşerek hayatını kaybetti. Olay sonrası haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede M.S'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme polislerinin ve savcının incelemelerinden sonra M.S.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

Olay anında M.S.'nin ailesinin evde olmadığı ve sosyal medya hesabında ise kripto parada kaybettiği paralar nedeniyle hayatına son vereceğine dair bir paylaşım yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

DHA

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KağıthaneüniversiteöğrenciBinaEvDüşmeVefat
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