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Kağıthane'de sokaklar buz pistine döndü

İstanbul Kağıthane'de, kar yağışıyla birlikte ara sokaklar adeta buz pistine döndü.

18 Ocak 2021 Pazartesi 09:50
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Kağıthane'de sokaklar buz pistine döndü

KAĞITHANE'de buz pistine dönen ara sokaklarda kazalar yaşandı, yürümekte zorlananlar düşmekten kurtulamadı. Kaza Kağıthane Cumhuriyet Caddesi'nde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü yokuşu inerken takla atmaya başladı. İçinde 4 kişinin olduğu minibüsü 3 takla attıktan sonra direk çaparak durabildi. Sürücü ve 2 yolcu yaralanırken, 1 yolcu da kazayı yara almadan atlattı. Minibüs içindekiler kendi imkanlarıyla minibüsten çıkmayı başardı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslara taşımak için büyük çaba sarfetti. Karlı kaplı yolda sedyeyi taşıyan ekiplere vatandaşlar da yardım etti. Araçların ilerlemekte zorlandığı yolu polis bir süre trafiğe kapattı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor. 

DHA

Son Güncelleme: 18.01.2021 09:57
Anahtar Kelimeler:
KağıthaneKarKışYolBuzKaza
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