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Kağıthane'de otoparktaki dorseler alev alev yandı

KAĞITHANE'de özel bir otoparkın içerisinde bulunan kulübede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın park halindeki kamyon dorselerine sıçradı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından iki dorse kullanılamaz hale geldi.

14 Ekim 2020 Çarşamba 09:33
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Kağıthane'de otoparktaki dorseler alev alev yandı

Yangın saat 05:30 sıralarında Gürsel Mahallesi Tümleç Sokak'ta bulunan bir otoparkta çıktı. İddiaya göre, otoparkın içerisinde bulunan kulübede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, kulübenin hemen yanında bulunan park halindeki kamyon dorselerine de sıçradı.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yarım saat süren çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. İki dorse ve bir kulübenin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KağıthaneOtoparkDorseYangın
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