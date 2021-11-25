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Kağıthane'de mobilya imalathanesinde korkutan yangın

KAĞITHANE'de bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, binanın önünde bulunan elektrik direği de alev alev yandı. 

25 Kasım 2021 Perşembe 09:22
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Kağıthane'de mobilya imalathanesinde korkutan yangın

Yangın saat 01.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle, Yavuz Selim Mahallesi, Aybike Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Mobilya imalathanesi olarak kullanılan iş yerinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında binanın önünde bulunan elektrik direğinde de yanma meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Yangın sırasında atölyede hasar meydana gelirken, ölen yada yaralanan olmadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, kesin çıkış nedeni ise yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek. 

DHA

Son Güncelleme: 25.11.2021 09:24
Anahtar Kelimeler:
KağıthaneMobilyaImalathaneYangınİtfaiye
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