Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1384.68
ALTIN
499.21
DOLAR
8.8689
STERLİN
12.1977
EURO
10.4740
Mardin Havalimanında ulaşım ihalesi
Mardin Havalimanında ulaşım ihalesi
Kırklareli Vize'de C Tipi Mesire Alanı kiraya verilecek
Kırklareli Vize'de C Tipi...
Kırmızı et üreticileri toplanıyor
Kırmızı et üreticileri toplanıyor
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştirecek
15 bin sözleşmeli öğretmen...
Balyemez Konağı 5 yıllığına kiraya veriliyor
Balyemez Konağı 5 yıllığına...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kağıthane'de kadın cinayeti

KAĞITHANE'de 35 yaşındaki Nurgül Altıntaş, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen bekçi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Cinayet zanlısı bekçi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 

26 Eylül 2021 Pazar 11:22
11 Okunma
Kağıthane'de kadın cinayeti

Olay saat 22.00 sıralarında Merkez Mahallesi, Ayazma Caddesi Yunus Emre Parkı içerisinde meydana geldi. 35 yaşındaki Nurgül Altıntaş Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bekçi ile akşam saatlerinde Yunus Emre Parkı yakınındaki bir otelin önünde bir araya geldi. Burada tartışmaya başlayan ikili, ismi öğrenilemeyen bekçi tarafından kiralanan 34 DTS 690 plakalı otomobille Ayazma Caddesi üzerinde bulunan Yunus Emre Parkı'na geldi. 

TARTIŞMANIN ARDINDAN SİLAHLA VURUP KAÇTI

İkili arasındaki tartışma burada da devam etti. İddiaya göre otomobil içinde silahını çeken bekçi, Nurgül Altıntaş'a 3 el ateş etti. Altıntaş'ı ağır yaralayan bekçi, olay yerinden yaya olarak kaçtı. Boynundan ve göğsünden yaralanan Altıntaş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen 35 yaşındaki Nurgül Altıntaş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

BEKÇİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıkları ve güvenlik kameraları üzerinde yaptığı çalışmaların ardından cinayet şüphelisi olarak Altıntaş ile ilişkisi olduğu iddia edilen bekçiyi gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde Altıntaş'ın öldürüldüğü otomobilin de bekçi tarafından kiralandığı iddia edildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KağıthaneCinayetKadınKadın CinayetiNurgül Altıntaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da 30 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı
İstanbul'da 30 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı
Jandarmanın nefes kesen uyuşturucu operasyonu
Jandarmanın nefes kesen uyuşturucu operasyonu
Kartal Kitap Fuarı okurseverlere kapılarını açtı
Kartal Kitap Fuarı okurseverlere kapılarını açtı
Kartal'da aynı yerde 3 farklı kaza: 2 yaralı
Kartal'da aynı yerde 3 farklı kaza: 2 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te konuştu
Edirnekapı Şehitliği'nde ağaç kesim tartışması
Edirnekapı Şehitliği'nde ağaç kesim tartışması
Vali Yerlikaya: 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrıların yüzde 55'i asılsız
Vali Yerlikaya: 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrıların yüzde 55'i asılsız
Yerli üretim çıkarma gemisi Tuzla’da denize indirildi
Yerli üretim çıkarma gemisi Tuzla’da denize indirildi
Bosphorus Cup heyecanı start aldı
Bosphorus Cup heyecanı start aldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma