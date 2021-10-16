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Kağıthane'de istinat duvarı çöktü

Kağıthane'de istinat duvarı çöktü, minibüs mahsur kaldı

16 Ekim 2021 Cumartesi 17:22
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Kağıthane'de istinat duvarı çöktü

İstanbul (DHA) 

Kağıthane'de, temel kazma çalışmaları yapılan inşaatta toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü. 

Olay, Talatpaşa Mahallesi Darıverdi Sokak'ta cuma saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, temel kazma çalışmaları yapılan bir inşaatta toprak kaymasının ardından istinat duvarı çöktü.

Gürültüyü duyarak yataklarından fırlayan sokak sakinleri panik yaşadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Çökmenin meydana geldiği sokakta bulunan iki bina sakinleri, hasar oluşmuş olabileceği ihtimaline karşın polis ve zabıta ekiplerinin uyarılarıyla dışarı çıktı.

Geceyi dışarıda geçiren vatandaşlar, yapılan incelemenin ardından herhangi bir hasar tespit edilmemesi üzerine tekrar evlerine girdi. Bina ve çevresine şerit çekilerek, demir bariyerlerle güvenlik önlemi alındı. Bina önüne park edilmiş bir minibüs ise çökme nedeniyle sokağın daralması yüzünden mahsur kaldı. 

İsmini vermek istemeyen bir sokak sakini çökmeyle ilgili, "Buradaki evlerin çoğu 60-70 yıllık eski binalar. Dün akşam gürültü geldi. Komşularımız bir gece eve giremediler" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KağıthaneIstinat Duvarı
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