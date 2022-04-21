Kağıthane'de İETT otobüsü 6 araca çarptı

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde İETT otobüsünün araçlara çarptığı anlar yer alıyor. Görüntülerin devamında diğer sürücülerin otobüs şoförünün yanına koşmaları yer alıyor.
DHA
KAĞITHANE Seyrantepe'de şoförünün kalp krizi geçirdiği öne sürülen İETT otobüsü 6 araca çarptı. Zincirleme kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken, otobüs şoförü hastaneye kaldırıldı.
KAĞITHANE Seyrantepe'de şoförünün kalp krizi geçirdiği öne sürülen İETT otobüsü 6 araca çarptı. Zincirleme kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken, otobüs şoförü hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde İETT otobüsünün araçlara çarptığı anlar yer alıyor. Görüntülerin devamında diğer sürücülerin otobüs şoförünün yanına koşmaları yer alıyor.
DHA