Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
kapalı
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1191
ALTIN
487.026
DOLAR
7.9427
STERLİN
10.3834
EURO
9.4068
Yazar Gülay Karaoğlu KÖR BEN/AYNAM Romanı 
KÖR BEN/AYNAM Romanı 
Bir yıl içinde iki kez büyük ikramiyeyi kazandı
Son Dakika
Bir yıl içinde iki kez...
Uyuşturucu taciri, polis operasyonuyla yakalandı
Son Dakika
Uyuşturucu taciri, polis operasyonuyla yakalandı
MSB: ANCA-20 Tatbikatı, başarıyla tamamlandı
Son Dakika
MSB: ANCA-20 Tatbikatı, başarıyla tamamlandı
Can kaybı 9 bin 727'ye yükseldi
Son Dakika
Can kaybı 9 bin 727'ye...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kağıthane'de 3 katlı iş merkezinde yangın

KAĞITHANE'de üç katlı bir işyerinde yangın çıktı. Alevlerin sardığı işyeri itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması ile kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle işyerinde ve park halindeki otomobillerde hasar oluştu.

25 Ekim 2020 Pazar 09:17
16 Okunma
Kağıthane'de 3 katlı iş merkezinde yangın

Yangın, Kağıthane Barbaros Caddesi üzerinde bulunan üç katlı işyerinde 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahne dekorasyonu yapılan işyerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere iki yönden merdiven açarak müdahale etti. Alevlerin sardığı binadan çıkan yoğun duman etrafa yayıldı. Yangın nedeniyle binadan kopan parçalar işyerinin yanında park halindeki araçların üzerine düştü. Yangın çevre itfaiye ekiplerinin de yardımıyla bir saatte kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken işyerinde ve park halindeki üç araçta hasar oluştu.

DHA

Son Güncelleme: 25.10.2020 09:30
Anahtar Kelimeler:
KağıthaneYangınIş Merkezi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor
İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor
Esenyurt'ta 7 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Esenyurt'ta 7 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Ortaköy'de endişelendiren görüntüler
Ortaköy'de endişelendiren görüntüler
Maltepe'de tadilat için demirli gemide yangın çıktı
Maltepe'de tadilat için demirli gemide yangın çıktı
Büyükçekmece'de bir villada İran uyruklu erkek öldürüldü
Büyükçekmece'de bir villada İran uyruklu erkek öldürüldü
Güneşi gören İstanbullular sokağa döküldü
Güneşi gören İstanbullular sokağa döküldü
Koca 112 komuta merkezini ziyaret etti
Koca 112 komuta merkezini ziyaret etti
Şişli'de rezidanstaki 3 kişiye silahlı saldırı
Şişli'de rezidanstaki 3 kişiye silahlı saldırı
Vali Yerlikaya'dan geçmiş olsun telefonu
Vali Yerlikaya'dan geçmiş olsun telefonu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma