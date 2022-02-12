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Kağıthane'de 3 arkadaş ofiste ölü bulundu

KAĞITHANE’de iki gündür kendilerinden haber alınamayan üç arkadaş ofiste ölü olarak bulundu. 

12 Şubat 2022 Cumartesi 09:58
Kağıthane'de 3 arkadaş ofiste ölü bulundu

Olay, Kağıthane Hamidiye Mahallesi Hasdal Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınları iki gündür kendilerinden haber alınamayan üç kişinin kaldığı ofise geldi. Kapıyı açtığında 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü. Hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Mahmut Abaramak(23), Mustafa Adanmış(18), Haşim Taşkın (50) üç kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ofiste çalışma yaptı. Yapılan ilk incelemede ofisten gaz kokusu geldiği ve ölen kişilerin zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cesetler Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 

Şefik Abaramak, "Bunlar bizim amcaoğullarıdır. Isınmak için tüp açmışlar. Daha sonra zehirlenmişler. Sabah telefonlara cevap vermemişler. Ofise gelip bakmışlar ki zehirlenmişler. O yüzden bize haber verdiler. Biz de geldik. İki gündür kendilerinden haber alınamamış." dedi.

İKİ GÜNDÜR KENDİLERİNDEN HABER ALINAMAMIŞ

Esnaf İdris Aksungur "Sabah kardeşim aradı. Burada üç kişi öldü dedi. Burada Haşim abi vardı. Otuz yıldır burada kalıyordu. Diğer iki kişi de on gün önce memleketlerinden İstanbul’a gelmiş. Burada kalmışlar. Perşembe gününden beri kendilerinden haber alınamayınca akrabaları ofise gelmiş. Üç kişinin cesediyle karşılaşmış. Tüpten zehirlenmişler. Isınmak için tüpü açık bırakmışlar" diye konuştu.

DHA

Son Güncelleme: 12.02.2022 11:05
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