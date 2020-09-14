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Kadınlara istismarda bulunan sözde hoca tutuklandı

İstanbul'da kendisini hoca olarak tanıttığı kadınlara evliliklerini kurtarma vaadiyle istismarda bulunan Burhan D. tutuklandı.

14 Eylül 2020 Pazartesi 08:58
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Kadınlara istismarda bulunan sözde hoca tutuklandı

Esenler Polis Merkezi'ne gelen E.B. eşi S.S.B ile birbirleriyle kötü olduğu bir zamanda aralarındaki imam nikahını bozduklarını, nikahlarını tazelemek üzere mahalleden tanıdıkları Burhan D.'yi çağırdıklarını, Burhan D.'nin nikah tazelemeleri için kendilerinden kişi başı bin 600 liradan 3 bin 200 lira para istediğini, eşini ayrı odaya aldığını, daha sonra Burhan D.'nin başka bir kadını taciz ettiğini öğrendiğini ve böylece dolandırıldıklarını anladığını ifade etti.   

Bunun üzerine Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemer Mahallesi'nde yaşayan Burhan D.(48)'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Sorgulaması yapılan Burhan D.'nin nitelikli dolandırıcılık ve cinsel tacizden suç kaydının olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüphelinin sosyal medyada yer alan bir fotoğrafında da terör örgütü PKK'nın geçmişte düzenlediği bir organizasyona hoca olarak katıldığı ve dua ettiği görülüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sahte HocaHocaKadınIstismarEsenler
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