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Kadıköy’de esrarengiz cinayet

KADIKÖY’de özel bir diş hekimi muayenehanesi olan yaşlı kadın, kanlar içinde ölü bulundu.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 04:50
Kadıköy’de esrarengiz cinayet

Olay, saat 00:45 sıralarında Kadıköy Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın 1. katında bulunan diş hekimi muayenehanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınları akşamdan beri Şeyma Biran(64)'dan haber alamadı, karakola ihbarda bulundu. İhbar üzerine muayenehaneye giden polis ekipleri yaşlı kadını kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda Şeyma Biran’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı çalışmalarda talihsiz kadının vücudunda ve boynunda bıçak darbeleri olduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından yaşlı kadının cansız bedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

DHA

Son Güncelleme: 21.05.2022 09:18
Anahtar Kelimeler:
KadıköyCaferağaCinayetDişMuayenehaneŞeyma Biran
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