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Kadıköy-Tavşantepe metrosundaki eli bıçaklı saldırgan yakalandı 

KADIKÖY- Tavşantepe metrosunda akşam saatlerinde bir kadına elinde bıçakla tehditler savuran saldırgan yakandı. 

25 Kasım 2021 Perşembe 09:29
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Kadıköy-Tavşantepe metrosundaki eli bıçaklı saldırgan yakalandı 

Edinilen bilgiye göre polis ekiplerinin çevrede yaptığı çalışmalar sonucu sosyal medyada yayınlanan görüntülerdeki saldırganın E.Y.(32) olduğu tespit edildi. Yapılan çalışma sonucu saldırgan saat 02.30 sıralarında yakalanarak gözaltına alındı. E.Y.'nin yapılan incelemesinde 20 suç kaydının olduğu anlaşıldı. E.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kadıköy-Tavşantepe metro içerisinde bir kadın şahsı bıçakla tehdit ederek hakaretlerde bulunan şahıs yakalanmıştır" denildi. 

Metroda bıçakla tehdit edilen kadın konuştu

KADIKÖY- Tavşantepe metrosunda bıçaklı kişinin tehditler savurduğu kadın açıklamalarda bulundu. Annesiyle yolculuk ederken bıçaklı kişinin tehdidiyle karşılaştıklarını belirten 26 yaşındaki Senanur Damgacı, "Tekvandocuyum. Kendime güvendim ama o sırada çok korktuk" dedi.

DHA

Son Güncelleme: 25.11.2021 10:31
Anahtar Kelimeler:
KadıköyTavşantepeMetroBıçakSaldırıSaldırgan
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