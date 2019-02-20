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Kadıköy'de yangın

Kadıköy'de üniversitenin trafosunda yangın çıktı

Kadıköy'de yangın

Kadıköy'de üniversitenin trafosunda yangın çıktı

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:12
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Kadıköy'de yangın

İSTANBUL (DHA) 

Kadıköy'de bulunan İstanbul Medeniyet Üniversite’sinin güney kampüsünün trafo merkezinde yangın çıktı. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın söndürülürken,maddi hasar meydana geldi.

Yangın saat 08.00 sıralarında Göztepe ‘de bulunan üniversitenin kampüsünün trafo merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Trafo merkezinden dumanlar yükseldiğini gören görevliler hemen yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.Yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Medeniyet üniversitesiKadıköy
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