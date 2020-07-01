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Kadıköy'de raylara giren kişiyi elektrik çarptı

Kadıköy Marmaray Ayrılıkçeşme Tren İstasyonu'nda raylara giren bir kişiyi elektrik çarptı. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 09:32
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Kadıköy'de raylara giren kişiyi elektrik çarptı

Olay, Rasimpaşa Mahallesi Marmaray Ayrılıkçeşmesi Tren İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre, tren raylarına girdikten sonra devlet demiryollarına ait olan ray bakım onarımında kullanılan vincin üzerine çıkan bir kişiyi elektrik çarptı. Görevlilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından bulunduğu yerden alınan yaralı kişi, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridi içine alırken olay yeri inceleme ekipleri ise bölgede uzun süre inceleme yaptı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KadıköyTrenRayElektrik
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