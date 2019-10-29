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Kadıköy'de klasik arabalar resmi gecit törenine katıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Bağdat Caddesi’nde düzenlenen ‘resmi geçit töreni’ ile kutlandı. Cumhuriyetin 96’ncı yıldönümünü temsilen, 96 klasik otomobil ‘Çok Yaşa Cumhuriyet’ sloganıyla geçit yaptı.

Kadıköy'de klasik arabalar resmi gecit törenine katıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Bağdat Caddesi’nde düzenlenen ‘resmi geçit töreni’ ile kutlandı. Cumhuriyetin 96’ncı yıldönümünü temsilen, 96 klasik otomobil ‘Çok Yaşa Cumhuriyet’ sloganıyla geçit yaptı.

29 Ekim 2019 Salı 15:27
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Kadıköy'de klasik arabalar resmi gecit törenine katıldı

İSTANBUL - Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve askeri erkan, Bağdat Caddesi'nde düzenlenen törende halkı selamladı. Kadıköy’de eğitim veren okulların öğrencilerinin ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de yer aldığı resmi geçit törenine Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri de yoğun katılım gösterdi. Askeri bandonun marşlarla renklendirdiği törende Kadıköy Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen folklor gösterileri de izleyenlerden büyük alkış aldı.
 

KLASİK OTOMOBİLLER RENK KATTI

Resmi geçit töreninin en renkli anlarını İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği’nin(İKOD) düzenlediği Cumhuriyet Konvoyu oluşturdu. Cumhuriyetin 96’ncı yıldönümünde, ‘Çok Yaşa Cumhuriyet’ sloganıyla 96 klasik otomobilin geçişi vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Cumhuriyetin geçmişten geleceğe taşınması gerekliliğine dikkat çekmek üzere düzenlenen konvoy Kadıköy’deki resmi geçite katılarak,15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden Beşiktaş’taki Dolmabahçe Sarayı’na ulaştı.

BİSİKLETÇİLER, MOTORCULAR, PATENCİLER

Klasik otomobillerin konvoyunun ardından yola çıkan 29 Ekim Bisikletçileri de bayrak ve flamalarıyla renkli görüntüler oluşturdu. Motorcuların ve patencilerin de ayrı ayrı oluşturduğu kortejler kutlamalara renk kattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet BayramıBağdat CaddesiResmi Geçit Töreni
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