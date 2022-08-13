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Kadıköy'de kafede kadını öldüren saldırgan yakalandı

KADIKÖY'de kafede Mihriban Arduç'u öldüren saldırgan Hakan Asilkan (63) yakalandı. Olayla ilgili yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde kadının dakikalarca eli silahlı saldırgana yalvardığı görülüyor.

13 Ağustos 2022 Cumartesi 11:19
Kadıköy'de kafede kadını öldüren saldırgan yakalandı

Olay saat 00.00 sıralarında Kadıköy Osmanağa Mahallesi'ndeki kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye, Mihriban Arduç (63) kafeye gelen Hakan Asilkan (63) tarafından silahla vuruldu. Kanlar içinde yere yığılan kadının yardımına çevredekiler koşarken, bir süredir birlikte yaşadığı belirtilen Hakan Asilkan olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içerisinde yerde yatan Mihriban Arduç, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı araştırmalarda, olay yerinde altı adet mermi kovanı buldu.  

KISA SÜREDE YAKALANDI

Saldırgan Hakan Asilkan, Kadıköy Bostancı'da polis tarafından yakalandı. Asilkan'ın sakladığı silah da bulundu.

Asilkan'ın kasten yaralama suçundan kaydının olduğu belirtildi. Şüpheli hakkında "Silahla kasten öldürme" suçundan işlem başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KadıköyKafeCinayet
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