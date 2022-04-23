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Kadıköy'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

KADIKÖY'de iki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobillerde maddi hasar meydana gelirken 3 kişi yaralandı. Sürücüler ise birbirlerinin kırmızı ışıkta geçtiklerini öne sürdü. 

23 Nisan 2022 Cumartesi 11:08
Kadıköy'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza saat 04:00 sıralarında Kadıköy Bağdat Caddesi ile Ethem Efendi caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bağdat Caddesi'nde seyir halinde olan, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil ile Ethem Efendi Caddesi'nden Bağdat Caddesi'ne dönüş yapan plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobiller savruldu. Kazayı her iki otomobilin sürücüsü de yara almadan atlatırken araçlardan birinin içerisinde yolcu olarak bulunan G.Ö. , D.N. Ve M.T bulundukları yerde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları yerden itfaiye yardımıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİN İDDİASI

Her iki otomobilin sürücüsü de birbirlerinin kırmızı ışıkta geçtiğini öne sürdü. Kaza sebebiyle Bağdat Caddesi bir süre trafiğe kapandı. Kazalı otomobillerin çekici yardımıyla otoparka kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KadıköyBağdat CaddesiKazaTrafik Kazası
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