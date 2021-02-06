Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
sisli
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1527
ALTIN
411.312
DOLAR
7.0510
STERLİN
9.6924
EURO
8.4853
DT, 119 sözleşmeli personel alacak
DT, 119 sözleşmeli personel...
124 sözleşmeli sanatçı alınacak
124 sözleşmeli sanatçı alınacak
Marmaris İçmeler'de PTT lojmanı satılacak
Marmaris İçmeler'de PTT lojmanı...
Bahçeşehir Üniversitesi 45 öğretim üyesi alacak
Bahçeşehir Üniversitesi 45 öğretim...
Ofis, WC, dükkan ve otoyıkama kiraya veriliyor
Ofis, WC, dükkan ve...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kadıköy'de fıstık çamı gerginliği

Kadıköy'de inşaat alanındaki fıstık çamı ağacının kesilmesine mahalleli tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinin tepkisinin ardından ağacı kesenler hızla kaçtı. Mahalle sakini bir kişi, "100 yıllık mahallemizin fıstık çamı. İnsan gibi kıymetli bizim için. Gözyaşları içinde izledik, yazık günah değil mi?" diye konuştu.

06 Şubat 2021 Cumartesi 10:18
8 Okunma
Kadıköy'de fıstık çamı gerginliği

Olay Caddebostan Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Mahallelinin iddialarına göre, sokakta bulunan bir bina depreme dayanaksız olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Arsanın çevresi güvenlik amaçlı demir bariyerlerle çevrildi. Hak sahipleri ile müteahhit arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle arsaya yıllardır boş kaldı. Yıkım sırasında ise bina çevresindeki ağaçlara zarar verilmemişti. 2 gün önce inşaat çalışanları olduğu öne sürülen kişiler gelerek arsa çevresindeki ağaçların dallarını kesti. Olayı göre mahalleli,  zabıta ekiplerine haber verdi. Ekipler gelerek arsada inceleme yaptı. Dün yine gelen aynı kişiler arsa içindeki fıstık çamını kesmeye başlayınca mahalleli büyük tepki gösterdi. Mahalleli, kesime engel olmak istese de başarılı olamadı. 

Mahalleli ile ağacı kesenler arasında gergin anlar yaşandı. Vatandaşlar zabıta ve polis ekiplerine haber verdi. Gerginlik üzerine ağacı kesenler olay yerinden koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve zabıta ekibi sevk edildi. Polis ekipleri toplanan mahalleli için çevrede güvenlik önlemi alırken, zabıta ekipleri kesilen ağaçlarla ilgili arsada inceleme yaptı. Zabıta ekipleri incelemenin ardından arsanın kapısına mühürleyerek girişi yasakladı.

ÇOK ESKİ VE DEĞERLİ BİR ÇAM AĞACIYDI

Bir mahalle sakini, "Dün sözde budamaya geldiler, izinleri yoktu. Tepki gösterdik.  Zabıta ve polis gelince 'gidiyoruz' diyerek ayrıldılar. Bugün de gelerek büyük bir öfke ile ağacı kökünden testereyle kestiler. Sözde bu inşaatın elemanları. Çok eski ve değerli bir çam ağacı. Suç olduğunu bildikleri için kaçtılar" diye konuştu.

100 YILLIK MAHALLEMİZİN FISTIK ÇAMI, GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİM

100 yıllık mahallenin fıstık çamı olduğunu söyleyen başka bir kişi ise, "Çok kıymetli ve sağlıklı bir fıstık çamı ağacı. Zamanında çocuklarımız fıstık toplardı. Böyle nostaljik bir durumu da var. İnsan gibi kıymetli bizim için hiç farkı yok. Gözyaşları içinde izledik biz. Bir katilden farkı yoktur benim için" diye konuştu.

FISTIKLARINI TOPLARDIK 

"Fıstıklarını toplardık" diye bir mahalleli de, "Kozalaklara bakın fıstık çamıdır. Yazık oldu. Çocukluğumuzdan beri vardı bu ağaç. 10 yaşından itibaren ben buradayım. Hiç utanmadan kestiler." diye konuştu.

YAŞANAN GERGİNLİK KAMERADA

Öte yandan mahalleli ile ağacı kesenler arasın yaşanan gerginlik cep telefonuna yansıdı. Görüntülerde ağacın motorlu testere ile kesilme anı ve vatandaşların tepkisi görülüyor. Mahalleli arsaya gelince ağacı kesenlerin hızla kaçtıkları görülüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KadıköyFıstık Ağacı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sarıyer'de uyuşturucu serasına çevrilen lüks dairelere baskın
Sarıyer'de uyuşturucu serasına çevrilen lüks dairelere baskın
Beşiktaş'ta mahalle sakinlerini sokağa döken yangın
Beşiktaş'ta mahalle sakinlerini sokağa döken yangın
65 yaş ve üstü vatandaşlara belediyeden HES kodlu kart 
65 yaş ve üstü vatandaşlara belediyeden HES kodlu kart 
Pandemide sığındıkları otelde tanışan çift Bağcılar’da evlendi
Pandemide sığındıkları otelde tanışan çift Bağcılar’da evlendi
Azerbaycan Milli Meclisi’nden Cihat Yaycı’ya teşekkür belgesi
Azerbaycan Milli Meclisi’nden Cihat Yaycı’ya teşekkür belgesi
Beyazıt Meydanı'nda Boğaziçi Üniversitesi olaylarına ilişkin açıklama
Beyazıt Meydanı'nda Boğaziçi Üniversitesi olaylarına ilişkin açıklama
Topkapı Sarayı Fatih Köşkü restorasyonunda önemli aşama
Topkapı Sarayı Fatih Köşkü restorasyonunda önemli aşama
Küçükçekmece'de otomobil metro şantiyesine düştü
Küçükçekmece'de otomobil metro şantiyesine düştü
İnşaat malzemesini at arabasına yükleyip kaçan 3 kadın Üsküdar'da yakalandı
İnşaat malzemesini at arabasına yükleyip kaçan 3 kadın Üsküdar'da yakalandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma