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Kadıköy'de bahçe duvarı çöktü

Kadıköy'de bir binanın bahçe duvarı çöktü

Kadıköy'de bahçe duvarı çöktü

Kadıköy'de bir binanın bahçe duvarı çöktü

14 Nisan 2019 Pazar 13:57
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Kadıköy'de bahçe duvarı çöktü

İSTANBUL (DHA) 

Kadıköy'de etkili olan yağış sonrası inşaat alanının yanındaki binanın bahçe duvarı çöktü.

Göztepe Dr. Rıfat Paşa Sokak üzerinde bulunan 10 katlı binanın bahçe duvarı, yağış nedeniyle saat 11.00 sıralarında yan taraftaki inşaat alanına devrildi. Bahçe duvarının devrilmesinin ardından otoparkta bulunan otomobilin bir bölümü askıda kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, aracın inşaat alanına düşmemesi için otomobili halatla binaya bağladı. Askıda kalan aracın sürücüsü, "Dolu ile beraber yan tarafın duvarı aşağıya indirdi bizi. Kazdığı yere önlem almaması bizim duvarı aşağıya indirdi. Aracın tekerlekleri yukarıda kaldı. Kurtarıcı bekliyoruz." diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KadıköyYağmurBahçe Duvarı
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