Kadıköy'de ağaç ve aydınlatma direği yola devrildi

Olay sabah saatlerinde 19 Mayıs Mahallesi Güneşli sokakta meydana geldi. Etkili rüzgar nedeniyle sokakta yan yana olan ağaç ve aydınlatma direği yola devrildi. Devrilen ağaç ve direk nedeniyle yol araç ve yaya trafiğine kapandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve elektrik ekipleri sevk edildi. Ekipler önce elektriği kesti. İtfaiye ekipleri motorlu testere ile ağacı kesti. Direk ve ağacın kaldırılmasının ardından sokak tekrar trafiğe açıldı.

Çalışmalar devam ederken, yolun karşısına geçmek isteyenler binaların bahçelerini kullandı. Halil Yılmaz, "Rüzgardan, fırtınadan devrilmiş. Allah'tan o sırada vatandaş ya da araba geçmiyormuş. Ağaç ile direk yan yanaydı. İkisi de devrildi." diye konuştu.