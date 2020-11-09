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Kademeli mesainin ilk gününde toplu ulaşımda son durum 

Bu sabahtan itibaren İstanbul'da kademeli mesaiye geçildi. Yolcular yoğunluğun devam ettiğini söyledi. 

09 Kasım 2020 Pazartesi 09:23
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Kademeli mesainin ilk gününde toplu ulaşımda son durum 

Bugünden itibaren İstanbul'da kademeli mesai başladı. Cevizlibağ'da saat 07.00'da özellikle metrobüslerin diğer toplu taşıma araçlarına göre daha fazla kullanıldığı görüldü. Saat 08.00'da metrobüslerdeki yoğunluğun arttığı gözlendi. Bazı metrobüs yolcuları sefer sayılarının çok olduğunu ancak buna rağmen metrobüslerin kalabalık olduğunu belirtti. 

"SEFER SAYISI DA İYİ YOĞUNDU BU KEZ AMA ONA RAĞMEN KALABALIKTI"

Yolcu Tahsin Albaş, "Kalabalıktı, metrobüsle geldim, ayakta. Sefer sayısı da iyi yoğundu bu kez ama ona rağmen kalabalıktı. Sabah mesaisi olduğu için herhalde" dedi. Fecire Durgun  ise "Çok kalabalık, metrobüsle geldik. Beylikdüzü'nden geliyoruz, çok dolu" diye konuştu. Harun Gökbayrak, "Aşırı yoğunluk var, çok kalabalık. Metrobüsle geldim, Esenyurt'tan Cerrahpaşa'ya gideceğim. Kalabalıktı, üst üsteydi, yoğundu" şeklinde konuştu. 

DHA

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