Kaçak avlanan 2 buçuk ton midyeye el konuldu

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Bakırköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği, Avrupa Yakası Merkez Zabıta Amirliği, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bakırköy Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü personelleri geçen salı Yeşilköy sahil şeridinde, dün ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Sarıyer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği, Avrupa Yakası Merkez Zabıta Amirliği, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sarıyer Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü personelleri Sarıyer sahil şeridinde kaçak midye avcılığı yapanlara yönelik denetim yaptı. Denetimlerde yasak alanda kaçak avcılığı yapılan 2,5 ton kara kıllı midyeye el konuldu. Canlı oldukları tespit edilen midyeler, denize bırakıldı. Denetimlerde 5 kişiye toplam 27 bin 275 lira idari para cezası uygulandı. 1 takım dalgıç kıyafetine de el konuldu.