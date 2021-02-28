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Jandarmanın nefes kesen uyuşturucu operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yasa dışı yollarla Bulgaristan’dan getirilen uyuşturucu maddeyi Edirne’den Türkiye’ye dağıtım yapmak isteyen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.  

28 Şubat 2021 Pazar 10:49
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Jandarmanın nefes kesen uyuşturucu operasyonu

Edirne'de gerçekleştirilen operasyonda 126 kilogram uyuşturucu madde marihuana, 1 adet el telsizi ve  1 adet uyuşturucu madde sevkiyatında kullanılan otomobil ele geçirildi. Bulgaristan uyruklu 2 şüpheli tutuklanırken, operasyon anları da kameraya yansıdı. 

126 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan uyruklu şüpheliler M.A.D. ve K.D.G.'nin yasa dışı yollarla yurt dışından ülkemize sokacakları uyuşturucu maddeyi Edirne'den ülkemizin çeşitli noktalarına dağıtacakları bilgisini aldı. Harekete geçen jandarma ekipleri yaptıkları istihbarı çalışmalarla, şüphelilerin Bulgaristan’dan temin ettikleri uyuşturucu maddeyi yasa dışı yollardan ülkemize geçirdiklerini tespit etti. Şüphelilerin kullandığı aracı adım adım takip eden jandarma ekipleri Edirne'de  şüphelilerin bağlantılarıyla buluşabilmek için ıssız bir noktaya doğru yöneldiklerini belirledi. Uzun süren bekleme sonunda buluşma noktasına gelen giden olmaması ve şüphelilerin buradan ayrılmak üzere hazırlık yapmaları üzerine jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Ekipleri bir anda karşılarında gören Bulgaristan uyruklu M.A.D. ve K.D.G. isimli kişiler kaçmaya çalışsalar da çabaları sonuçsuz kaldı. Araçta ve olay yerinde yapılan aramalarda 126 kilogram uyuşturucu madde marihuana, 1 adet el telsizi ve 1 adet uyuşturucu madde sevkiyatında kullanılan otomobil ele geçirildi. 


2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler M.A.D. ve K.D.G.  jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin itirafları sonucu ortaya çıkarılan iş birlikçilerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
JandarmaUyuşturucuNarkotikOperasyon
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