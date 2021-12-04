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Jandarmadan yasadışı bahis operasyonu

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) yasadışı bahis oynatan organize suç örgütüne yönelik  operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 18 kişiden 8'i tutuklanırken bahis siteleri üzerinde oyun oynadıkları belirlenen 34 kişiye 245 bin lira para cezası uygulandı.

04 Aralık 2021 Cumartesi 14:49
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Jandarmadan yasadışı bahis operasyonu

İNTERNET KAFELERDE SEYYAR BAYİLER ÜZERİNDE YASADIŞI BAHİS OYNATMIŞLAR

JASAT ekipleri, bazı internet kafelerde yasal olmayan yollardan bahis oynatıldığı bilgisi aldı. 

Organize halde yasadışı bahis oynatan şüphelilere yaklaşık bir ay süren takip neticesinde; internet kafede internet siteleri üzerinden yasadışı bahis oynatıldığı, bahis oynamak için gelen müşterilere girişte kurulan gişede peşin ödeme karşılığında makbuz kesildiği belirlendi. Organize suç örgütünün lider ve yöneticilerine bağlı olarak çalışan çok sayıda seyyar bayilerinin olduğu, seyyar bayilere yatırılan depozito miktarlarına göre internet üzerinden oyun sayfası açılığı, bayilere verilen kullanıcı adı ve şifre ile internet üzerinden yasadışı bahis oynattıkları, bu yolda elde ettikleri yüklü miktarda kazancı, yaptıkları anlaşmaya göre kendi aralarında bağlı oldukları yöneticilere bankalar üzerinde transfer ettikleri anlaşıldı. 

BAHİS OYNAYANLARA DA CEZA YAĞDI

Lideri, 5 yöneticisi, 3 sabit bayi ve 8 seyyar bayinin kimlik ve iletişim adreslerini tespit eden ekipler operasyon için düğmeye bastı. JASAT, komando, narkotik, istihbarat ve olay yeri inceleme timlerinden oluşan 120 personel ile eş zamanlı olarak iş yeri ve ikametgahlardan oluşan 29 farklı noktaya operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 elektronik kumar makinesi, 38 bilgisayar ile çok sayıda dijital malzeme ile birlikte yasadışı bahisten elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 500 bin lira değerinde döviz ve altın ile 6 adet ruhsatsız tabanca ve çeşitli bankalara ait kredi kartları, yasadışı bahis oynatılması ile ilgili kayıt ve dokümanlar ele geçirildi. 

Yakalanan 18 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken 10'u yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bahis siteleri üzerinde oyun oynadıkları belirlenen 34 kişiye 245 bin lira para cezası uygulandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
JASATOperasyonBahisKumar
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