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Jandarmadan uyuşturucu satıcılarına operasyon

istanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonda 150 bin adet uyuşturucu hap, 30 kilo Bonzai hammaddesi (Fubinaca), yüklü miktarda para ile hap yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyonda yakalanan H.C., S.Ç. ve yabancı uyruklu R.K. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarmadan uyuşturucu satıcılarına operasyon

istanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonda 150 bin adet uyuşturucu hap, 30 kilo Bonzai hammaddesi (Fubinaca), yüklü miktarda para ile hap yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyonda yakalanan H.C., S.Ç. ve yabancı uyruklu R.K. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

16 Ağustos 2019 Cuma 12:02
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Jandarmadan uyuşturucu satıcılarına operasyon

İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2018 yılında H.C. isimli bir şüphelinin Tuzla'da imalathane kurarak, uyuşturucu hap (Ecstacy) imal ettiğini tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, H.C.'yi suçüstü yakaladı. Depoda yapılan aramada150 bin adet uyuşturucu hap (Ecstacy), 30 kilo Bonzai yapımında kullanılan Flora-5 adlı madde, 2 adet tabanca ve şarjör ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi.  Ele geçirilen 30 kilo Flora-5 adlı madde ile 30 ton Bonzai uyuşturucu maddesi elde edildiği değerlendiriliyor.

2. OPERASYONDA SAHTE DOLAR ELE GEÇRİLDİ

Gözaltına alınan H.C.'nin bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik araştırmalarına devam eden ekipler S.Ç. isimli bir şüpheliyi de takibe aldı. S.Ç.'nin yanında bulunan yabancı uyruklu bir kişiyle Tuzla, Akfırat Mahallesi'ndeki bir apartmana giriş yaptığını belirleyen ekipler adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 11 kilo uyuşturucu madde (Amfetamin/Metanfetamin), 120 gram eroin, 1 adet hap baskı makinesi, 1 adet gıda karıştırıcı mikser, 2 adet hassas terazi ile bin 390 adet 100'lük Amerikan Doları ele geçirildi. Evdeki aramalarda ayrıca 20 adet desenli hap kalıbı bulundu. 

ŞÜPHELİLERİN "SİYAH DOLAR" YÖNTEMİYLE SAHTECİLİK YAPTIKLARI DA TESPİT EDİLDİ

Operasyonda ayrıca sahte sahte ABD Dolarları ele geçirildi. Şüphelilerin sahte dolarları piyasada "Siyah Dolar" olarak kullanılacağı tespit edildi. "Siyah Dolar" olarak tabir edilen ve daha çok uluslararası suç çetelerinin kullandığı bir yöntemle, ABD doları özel bir siyah boya ile kaplanıp para olduğu gizleniyor. Daha sonra özel bir solüsyon ile temizlenerek orijinal haline geri getiriliyor ve piyasaya sürülüyor. Dolandırıcılar siyah fon kağıtlarını dolandıracakları kişiye özel olarak boyanmış ABD Doları diye gösterip, yüklü miktarda para karşılığı satıyor.  

Şüphelilerin ayrıca buldukları müşterilere özel bir sunum yaparak, ellerinde bulunan siyah fon kâğıtlarını özel solüsyonla temizliyormuş gibi yapıp, el çabukluğu ile gerçek ABD Doları ile değiştirdi. Şüphelilerin ellerindeki gerçek ABD dolarını döviz bürosunda kontrol ettirip, siyah fon kağıdına boyanmış gerçek ABD Doları sanarak satın alıp dolandırdıklarını tespit etti.  Yakalanan (3) şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
JandarmaUyuşturucu SatıcılarıOperasyon
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