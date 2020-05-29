Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Vaka sayılarında 10'lu rakamların altına 4-6 haftada inebiliriz
Vaka sayılarında 10'lu rakamların altına...
Antik çağlardan bu yana kullanılan şifa kaynağı; kekik
Antik çağlardan bu yana kullanılan...
Beşiktaş’ta testler negatif çıktı
Beşiktaş’ta testler negatif çıktı
Diyabet hastaları koronavirüse dikkat
Diyabet hastaları koronavirüse dikkat
Derede bulunan yavru karaca, keçi sütüyle beslendi
Derede bulunan yavru karaca, keçi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Jandarmadan sahte dezenfektan operasyonu

Başakşehir ve Sultangazi'de sahte dezenfektan üretimi yapılan iki iş yerine jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 7 bin 425 litre sahte el dezenfektanı, dezenfektan yapımında kullanılacak 205 litre izopropil alkol, 180 litre gliserin yağı, 60 litre koku esansı ve konsantresi ile ambalajlanan ürünlerde kullanılmak üzere 850 adet sahte etiket ele geçirirken, 3 şüpheli de gözaltına aldı.

29 Mayıs 2020 Cuma 09:43
0 Okunma
Jandarmadan sahte dezenfektan operasyonu

İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sultangazi'de sahte dezenfektan üretimi yapıldığı ve üretilenlerin Başakşehir'de satıldığına dair dair yapılan ihbarların ardından çalışma başlattı. Ekipler, çalışmalar sonucu adresleri belirlenen iki iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda piyasaya sürülmek üzere 1 ve 5 litrelik şişelere doldurulmuş toplam 7 bin 425 litre sahte el dezenfektanı, dezenfektan yapımında kullanılacak 205 litre izopropil alkol, 180 litre gliserin yağı, 60 litre koku esansı ve konsantresi ile ambalajlanan ürünlerde kullanılmak üzere 850 adet sahte etiket ele geçirildi. Ayrıca S.T., M.M.A. ve N.Ü. isimli 3 şüpheli de gözaltına aldı. İzinsiz olarak sahte dezenfektan üretilen ve depolanan iş yerleri ise mühürlendi.

Şüpheliler S.T., M.M.A. ve N.Ü., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen dezenfektanlar ile dezenfektan yapımında kullanılan malzemelerin ise kamu yararına kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Başakşehir Ve SultangaziJandarmaSahte Dezenfektan Operasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarihi Mısır Çarşısı 1 Haziran’da kapılarını açıyor
Tarihi Mısır Çarşısı 1 Haziran’da kapılarını açıyor
Hangi camilerin ibadete açılacağı açıklandı!
Hangi camilerin ibadete açılacağı açıklandı!
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı artıyor
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı artıyor
Tuzla Deresi iş makineleriyle temizlendi
Tuzla Deresi iş makineleriyle temizlendi
İstanbul'da yağmur etkili oldu
İstanbul'da yağmur etkili oldu
Maltepe'de trafik kazası
Maltepe'de trafik kazası
Restoranda yangın çıktı, çalışanlar basın mensuplarına saldırdı
Restoranda yangın çıktı, çalışanlar basın mensuplarına saldırdı
Galata Kulesi ve köprüler Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı
Galata Kulesi ve köprüler Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı
Avcılar'da plastik fabrikasında yangın
Avcılar'da plastik fabrikasında yangın

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı