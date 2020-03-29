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Jandarmadan koronavirüs denetimi

29 Mart 2020 Pazar 08:31
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Jandarmadan koronavirüs denetimi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı “il ve ilçelerde hafta sonları vatandaşların sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmak yasaklanacak, il ve ilçelerin durumuna göre bu tedbirler hafta içi günlerine de yaygınlaştırılabilecek" şeklindeki genelgesi kapsamında sorumluluk bölgelerindeki mesire-piknik alanları ile sahil bantlarında denetimlerini sıkılaştırdı.


İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin piknik yapmaya müsait iç bölgelerin denetiminde de drone kullandığı görüldü. Ekipler ayrıca  vatandaşlara sosyal izolasyonun önemi hatırlatarak bu konuda uyarılarda bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulJandarmaKoronavirüsSalgınHastalıkCovid19
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