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Jandarmadan bayram öncesi trafik denetimi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası ve şehir içi toplu taşıma yapan araçlara yönelik denetim yapıldı. Araçlardaki yolcu sayıları ve sosyal mesafeye uyuylup uyulmadığı kontrol edildi. Yolculara maske takılması konusunda uyarı yapıldı. Maske takmayan bir otobüs şoförüne 900 lira ceza kesildi.

22 Temmuz 2020 Çarşamba 09:49
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Jandarmadan bayram öncesi trafik denetimi

İSTANBUL - Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle artan yolcu taşımacılığı da göz önüne alınarak İstanbul İl Jandarma Komutanlığı denetimleri arttırdı. Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Bağlantı yolunda yapılan trafik ve yol kontrol denetimlerde araçlardaki yolcu sayıları, sosyal mesafe ve maske kullanımı denetlendi. Denetime Jandarma Asayiş, Motosikletli Asayiş Motosikletli Trafik, Jandarma Trafik ve Jandarma Suç Araştırma Timleri olmak üzere toplamda 326 Tim ve bin 36 personel katıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı personelince yapılan uygulama esnasında, İçişlerinin Bakanlığı Genelgesinde belirtilen esaslar çerçevesinde şehirlerarası ve şehir içi toplu taşıma yapan araçlar ve servis araçlarında sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığının kontrolü yapıldı. 

Ayrıca yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle artan yolcu taşımacılığı göz önünde bulundurularak otobüs şoförleri yolda fazla yolcu almamaları, uykusuz ve yorgun olarak seyahat etmemeleri ile trafik kurallarına riayet etmeleri konusunda uyarıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul İl Jandarma KomutanlığıBayram öncesi Trafik Denetimi
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