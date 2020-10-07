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Jandarma'dan nefes kesen uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kuzey Marmara Otoyolu'nda durdurulan araca operasyon düzenlendi. Uyuşturucu sevkiyatında kullanıldığı değerlendirilen şüpheli araçta dedektör köpeği ATAK'ın da yardımıyla yapılan aramada stepne yerine gizlenen 30 kilogram eroin ele geçirildi. Operasyonla yakalan İ.Ö. isimli şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nefes kesen operasyon anları ise kameralara yansıdı.

07 Ekim 2020 Çarşamba 10:14
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Jandarma'dan nefes kesen uyuşturucu operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, birçok suçtan sabıkası bulunan İ.Ö. isimli şüphelinin doğu İlleri üzerinden İstanbul'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldı. Ekipler 4 ay süren teknik ve fiziki takip ile uyuşturucu maddeyi İstanbul'a getirecek aracı belirledi. Şüpheli aracın geçiş güzergâhı ve İstanbul girişinde gerekli hazırlıklarını yapan Jandarma ekipleri aracı uzun süre takip etti. Kuzey Marmara bağlantı yoluna giriş yaptığı sırada ekipler aracın önünü keserek durdurdu.

UYUŞTURUCU ARAÇ STEPNE YERİNDEN ÇIKTI

Şüpheli İ.Ö.'yü etkisiz hale getiren Jandarma ekipleri dedektör köpeği Atak'ın katılımıyla araçta arama yaptı. Atak'ın bagaj bölgesine tepki vermesi üzerine burada yapılan aramada stepne boşluğuna yerleştirilmiş 27 paket halinde 30 kilogram uyuşturucu madde Eroin ele geçirildi.  İ.Ö. Jandarma'daki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.  Soruşturmayı genişleten Jandarma ekipleri olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
JandarmaUyuşturucuOperasyon
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