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İzolasyon malzemesi üreten fabrikada yangın

ARNAVUTKÖY'de sabah saatlerinde izolasyon malzemesi üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, iş yerinde hasar meydana geldi. 

03 Mayıs 2021 Pazartesi 09:07
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İzolasyon malzemesi üreten fabrikada yangın

Yangın Arnavutköy, İstiklal Mahallesi'nde sabah 04.15 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Erciyes Sokak'ta bulunan izolasyon malzeme üretimi yapılan fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken, sağlık ekiplerinin de hazır beklediği görüldü. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sırasında içeride kimse olmaması nedeniyle herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, fabrikada hasar meydana geldi. 

CUMARTESİ GÜNÜNDEN BERİ KİMSE ÇALIŞMIYORDU

Yangını çıktığı fabrikanın sahibi olduğu öğrenilen Abdülkadir Demir "Evet bize ait fabrika, izolasyon malzemeleri yapıyoruz. Polis ekipleri aradı haber verdi. Cumartesi gününden beri çalışma yoktu" dedi. İtfaiye ekipleri yangını çıkış sebebini araştırırken, başlatılan soruşturma sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ArnavutköyFabrikaYangınİtfaiye
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