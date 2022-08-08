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İYİ Parti Zeyinburnu Teşkilatı'ndan atletizm spor kulübüne önemli ziyaret

08 Ağustos 2022 Pazartesi 12:26
İYİ Parti Zeyinburnu Teşkilatı'ndan atletizm spor kulübüne önemli ziyaret

HABER: KORAY KAMACI

"Türk atletizminde yeni bir ışık’’ sloganıyla kurulan, İstanbul Atletizm Spor Kulübü’e, İyi Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Sn. Hasan Hoşben önderliğinde önemli bir destek ziyareti gerçekleştirildi. Herkese spor yapmayı, sporu sevdirmeyi amaçlayan kulüpte hedef ise çocuklar ve gençler… Hırslı, azimli, istekli ve atletizmde kendine hedef belirleyen genç sporculara her türlü yardımı yapacaklarını söyleyen kulüp başkanı eski Milli atlet Mustafa Atma, geleceğin sporcularını, kısaca geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti… Kısa zamanda çok büyük başarılara da imza attıklarını söyleyen Mustafa Atma, hedeflerinin her geçen gün daha arttığını ve buna ulaşmak için de sürekli çalıştıklarını ifade etti. Atletizm konusunda tecrübeli bir kadroya da sahip olduğunu belirten Mustafa hoca, Atletizme daha çok destek olunmasını ve bu branşta çok önemli sporcuların ülkemiz için önemli başarılara imza atabileceğini söyledi.

Ziyarette İyi Parti İlçe Başkanı Hasan Hoşben’de önemli açıklamalarda bulundu: ‘’Bizler İyi parti olarak sporun her branşının gençlerimiz için ve ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu biliyor ve ona göre hareket ediyoruz. Atletizm alanında sizlerin de her daim yanında olacağız. Spor deyince akla sadece Futbol gelmemelidir. Biz parti olarak da genç nesillerin sporla uğraşmasını ve spora yönelmesini destekliyor ve çok kıymetli buluyoruz. Zeytinburnu’nda her dalda ve branşta spor kulüplerimizi sonuna kadar destekliyoruz.’’ dedi.

Ziyarette yer alan ve Zeytinburnu’nda Spora ve Spor Kulüplerine verdiği destek ile onların her daim yanında olan, sevgisini kazanan İyi Parti Spor ve Kültürden sorumlu İlçe başkan yardımcısı Erdinç Bayraktar’da yaptığı açıklamalar ile önemli noktalara değindi… Sn. Erdinç Bayraktar: ‘’Partimiz her daim sporun ve sporcunun yanındadır. Bizler Zeytinburnu’nda birçok amatör futbol kulüplerimiz başta olmak üzere, pek çok spor kulübü ile her daim temas halindeyiz. İlçemizde olmasından büyük memnuniyet duyduğum İstanbul Atletizm Spor Kulübüne de her daim destek olmaya devam edeceğiz. Kulüp Başkanı Mustafa Atma Hocamızın önderliğinde ilçemizin bu güzide kulübünün başarıları da bizleri gururlandırmaktadır. İyi Parti olarak kulüplerimize ve sporcularımıza desteklerimiz her daim devam edecektir. Bizler sporun ve sporcunun önemini, kulüplerimizin önemini çok iyi biliyoruz.’’ dedi

Ziyaretten dolayı çok memnun olduğunu ifade eden Kulüp Başkanı Mustafa Atma, ziyarete katılan İyi Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Hasan Hoşben başta olmak üzere, İyi Parti Zeytinburnu Teşkilat Başkanı Emre Kundakçıoğlu ve İyi Parti Zeytinburnu Spor ve Kültürden sorumlu ilçe başkan yardımcısı Erdinç Bayraktar’a çok teşekkür etti.       

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Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti Zeyinburnu Teşkilatından Atletizm Spor Kulübüne önemli Ziyaret
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