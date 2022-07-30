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‘İyi Bir Başlangıç’ projesi başladı

Sultanbeyli Belediyesi tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteği ile hayata geçirilen İyi Bir Başlangıç projesinin açılış programı gerçekleştirildi. 0-6 yaş arası çocuklar ve ebeveynleri için hayata geçirilen proje ile çocukların fiziksel ve bilişsel gelişiminin artırılması amaçlanıyor.

30 Temmuz 2022 Cumartesi 17:38
‘İyi Bir Başlangıç’ projesi başladı

Proje, Sultanbeyli'deki yüksek çocuk ve genç nüfus potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi ve avantaja çevrilmesi amacıyla; erken dönem ve okul öncesi dönemdeki çocukların fiziksel, bilişsel gelişimini amaçlıyor. Bunun yanı sıra proje kapsamında çocukların sağlıklı, mutlu, özgüvenli, donanımlı ve üretken bireyler olmaları için atölyeler gerçekleştirilecek.  

Açılış programında Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof Dr. Feyza Çorapçı, projenin Süpervizörü Psikolog Sinem Katırcı, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aile ve Toplum Hizmetleri birimi Eğitim Koordinatörü Binnaz Özatman Mat proje hakkında katılımcılara sunumlarıyla detaylı bilgi verdi.

Proje dâhilinde; Ev Ziyareti Temelli Aile Rehberliği Programı, Merkez Temelli Aile Rehberliği Programı, Temel Mesajlar Beceri Geliştirme Atölyeleri, Halka Açık Seminerler, Seyyar Oyun Parkları Faaliyeti ve Evlilik Öncesi Eğitim Programları düzenlenecek.

Projenin açılış programında konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “İyi Bir Başlangıç projemiz Sultanbeyli 95’in devamı niteliğinde. Bu defa yaş aralığını 6’ya kadar çekiyor ve ilçemizde daha fazla evladımıza ulaşmayı da böylelikle sağlamış oluyoruz. Gerçekleştirdiğimiz her projede ilçemizde bulunan evlatlarımız için neler yapabileceğimizi tartışıyoruz. Bugün burada da bulunan paydaşlarımızla fikir alışverişleri yapıyoruz. Çocuklarımızın farklı kültürlerle etkileşim halinde olması açısından projemizde çeşitli atölyeleri gerçekleştirirken onların akranlarının neşeli sesleriyle oyun parklarında oynamalarını amaçlıyoruz. Daha özgüvenli bir şekilde yetişmeleri adına yüreklerinin tedirginlikle değil sevgiyle, coşkuyla, umutla çarpmaları için ortaya neler koymamız gerektiğini işin uzmanlarıyla beyin fırtınası halinde yürütüyoruz. Projemizin ilçemize, ailelerimize, çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyor, destek veren tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sultanbeyli Belediyesiİstanbul Kalkınma Ajansıİyi Bir Başlangıç Projesi
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